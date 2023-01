NFL : un joueur de Buffalo dans un "état critique" après un violent choc durant un match

Crédit : KIRK IRWIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

La scène a choqué les fans. Ce lundi 2 janvier, en plein match de la NFL opposant Buffalo à Cincinnati, Damar Hamlin, un joueur des Buffalo Bills, s'est effondré à la suite d'un violent choc. Il a été hospitalisé à Cincinnati dans un "état critique".

Damar Hamlin, 24 ans, a reçu un coup violent en effectuant un plaquage pendant le premier quart-temps. Il s'est relevé avant de s'effondrer subitement au sol. La foule du stade de Cincinnati est restée silencieuse et la couverture télévisée s'est éloignée de la scène. Damar Hamlin a rapidement reçu des soins médicaux sur le terrain, pendant plus de 30 minutes. ESPN rapporte qu'un massage cardiaque a été pratiqué.

Le joueur a ensuite été transféré à l'hôpital, sous oxygène et sa famille, qui regardait le match, l'a rejoint dans l'ambulance, a encore rapporté ESPN. Selon les médias, il a été emmené au centre médical de l'université de Cincinnati (nord-est), à environ six kilomètres du lieu de la rencontre. Le match a lui été interrompu et reporté sine die.

"Nos pensées vont à Damar et aux Buffalo Bills. Nous fournirons plus d'informations dès qu'elles seront disponibles", a déclaré la NFL dans un communiqué.

