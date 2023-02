Coronavirus : des symptômes durables pour un patient sur huit ?

La revue scientifique The Lancet a publié une étude, vendredi 5 août, sur la durabilité des symptômes chez les personnes touchées par le virus du Covid-19. D'après les résultats de cette étude, un patient sur huit serait affecté de manière durable par l'un des symptômes associés au "Covid long".

Les symptômes liés au "Covid long" sont nombreux. Une fatigue intense, des problèmes respiratoires, des douleurs musculaires et articulaires sont les manifestations cliniques les plus remarquées chez les personnes touchées. "Chez 12,7% des patients, on peut attribuer ces symptômes au Covid-19", sur une période de 90 à 150 jours, indique l'étude.

Pour réaliser ce travail de grande ampleur, la revue scientifique s'est appuyée sur un nombre important de personnes contaminées par le virus. Les cas de plus de 4.000 patients atteints du Covid ont été observés de près.

Autre élément important de l'étude, les données de ces patients ont été comparées à celles de personnes non-infectées par le virus. L'étude indique qu'il est possible d'attraper les symptômes liés au "Covid-long" sans que le Coronavirus en soit la cause. 9% de ces personnes ont été touchées par l'un des symptômes. Ce taux monte à 21,4% chez les anciens patients touchés par le Covid. Les chercheurs concluent à cette proportion de plus de 12% via une soustraction réalisée entre ces deux données.

