Coronavirus : pourquoi Joe Biden a-t-il été à nouveau testé positif ?

Crédit : CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

C'est l'évènement qui a fait beaucoup parler aux États-Unis ce week-end. Le président américain Joe Biden a de nouveau été testé positif à la Covid-19 samedi matin, alors qu'il avait été testé négatif mardi soir, mercredi matin, jeudi matin et vendredi matin, après sa première infection le 21 juillet. Un phénomène difficile à comprendre, d'autant plus que Joe Biden a été vacciné 4 fois contre la Covid-19.

"Je ne connais pas le dossier médical de Joe Biden. On sait que chez certaines personnes, l'excrétion virale peut osciller. En fonction de la qualité du prélèvement fait, en fonction d'autres phénomènes, on peut avoir un petit rebond, marginal, dans la même infection", explique Bruno Lina, professeur de virologie au CHU de Lyon et membre du Conseil scientifique, invité de RTL ce lundi 1er août.

"C'est simplement que le système de détection du virus ne le trouve pas alors qu'il était encore là. Je ne suis pas étonné plus que ça. Il y a eu de nombreuses personnes qui ont fait exactement la même chose", poursuit le virologue.

