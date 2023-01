Coronavirus : feu vert à un cinquième vaccin en France, celui de Novavax

Le vaccin contre le coronavirus développé par l'américain Novavax va devenir le cinquième à être disponible en France après le feu vert donné par la Haute autorité de santé (HAS), ce vendredi 14 janvier.

Ce dernier est basé sur une technologie classique et non sur l'ARN messager comme c'est le cas de deux autres vaccins, actuellement utilisés dans le cadre de la campagne de lutte contre la Covid-19. Selon la HAS, ce vaccin et celui de Janssen - disponible pour les plus de 55 ans - peuvent dans certains cas être "une alternative utile" pour les gens réticents à se faire injecter les vaccins à ARN messager de Pfizer et Moderna.

Si dans les faits, quatre autres vaccins étaient jusqu'à présent approuvés en France, seuls ces deux derniers sont quasi-exclusivement utilisés et injectés. Les deux autres, ceux d'AstraZeneca et Janssen, sont redirigés vers les pays pauvres via le programme international Covax.

Point important à noter, si les deux premières doses peuvent désormais être réalisées avec Novavax, il ne pourra pas l'être en ce qui concerne la dose de rappel. Aucune étude clinique n'ayant été réalisé à ce sujet. Pour autant, la HAS estime dans son nouvel avis qu'on doit "privilégier" les vaccins à ARN pour les premières injections comme pour le rappel, en raison de leur efficacité élevée.

