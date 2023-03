Coronavirus : ces 5 départements où le taux d'incidence dépasse 600

48.261 cas positifs au Covid-19 ont été recensés en 24 heures ce vendredi 30 septembre, soit une augmentation de 29% par rapport à la semaine précédente. L'épidémie repart bien à la hausse en ce début d'automne. Jusqu'où cette reprise peut-elle aller ? Se dirige-t-on vers une 8e vague ?

"Après quelle est l'ampleur, est-ce que c'est une vague à proprement parler, il faut attendre un peu", avait annoncé sur RTL Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, le 23 septembre dernier. Pourtant, le taux d'incidence s'envole bien dans certains départements français. Ils sont cinq à dépasser les 600 cas pour 100.000 habitants au 30 septembre, selon le site CovidTracker qui reprend les données de Santé Publique France.

Les Ardennes sont actuellement les plus touchées avec un taux d'incidence de 765. Suivent les Vosges avec 767 et la Haute-Savoie avec 725. La Meuse et ses 665 cas pour 100.000 habitants ainsi que le Bas-Rhin et ses 609 cas complètent la liste.

À l'hôpital, les indicateurs sont également en hausse. 686 hospitalisations sont enregistrées en moyenne au 30 septembre, en augmentation de 59% en une semaine.

