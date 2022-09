INVITÉ RTL - Coronavirus : "C'est reparti depuis 15 jours", affirme Olivier Véran

Le porte-parole du gouvernement Olivier Véran est encore beaucoup associé à la pandémie de Covid-19 aux yeux de très nombreux Français. Nous sommes à nouveau en France à plus de 30.000 nouveaux cas par jours. "C'est reparti oui, depuis 15 jours", affirme l'ancien ministre de la Santé, invité de RTL ce vendredi 23 septembre.

"Après quelle est l'ampleur, est-ce que c'est une vague à proprement parler, il faut attendre un peu. C'est 30.000 cas par jour, ça monte un peu à l'hôpital, après, on sait se défendre. On a commandé les nouveaux vaccins qui sont efficaces contre la souche Omicron, on est en attente d'un avis de la Haute Autorité de santé", explique-t-il.

Concernant une éventuelle dose de rappel, le porte parole du gouvernement a expliqué que ce sera "en fonction des recommandations scientifiques qui interviendront de la part de l'HAS. Je ne peux pas vous donner de date".

