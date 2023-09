Consommation : le bisphénol A détecté dans le corps de 92% d'Européens

92%. C'est le pourcentage d'Européens dont l'organisme présenterait des traces de bisphénol A, selon un rapport de l'Agence Européenne de l'Environnement (AEE), publié jeudi 14 septembre. Le bisphénol A (BPA) est connu pour être un perturbateur endocrinien, potentiellement dangereux pour la santé.

"Dans le cadre d'une récente initiative de bio-surveillance humaine, le BPA a été détecté chez 92% des participants adultes de onze pays européens", a écrit l'Agence. Cette dernière a également précisé que dans cette étude, le niveau de dépassement variait entre 71 et 100% en fonction des pays.

Dans certains pays comme la France, le BPA est désormais interdit dans les contenants alimentaires. L'Union européenne (UE) et les États-Unis ont restreint son usage et envisagent une limitation plus drastique, sans que celle-ci soit mise en œuvre pour l'heure. Le BPA fait régulièrement débat, car il est catégorisé comme un perturbateur endocrinien, responsable de problèmes de santé, favorisant notamment l'infertilité ou le cancer du sein.

Un risque sanitaire réel ?

Quant à savoir si la dose de BPA à laquelle les Européens sont quotidiennement exposés est dangereuse, les différentes agences ne sont elles-mêmes pas d'accord entre elles. Pour l'EFSA, celle-ci est bien inférieure à ce que l'on pensait : elle l'a divisée par 20.000 par rapport à une précédente évaluation, un avis contesté par une autre agence, l'Agence européenne des médicaments (EMA).

Pour cette dernière toutefois, aucun doute : l'exposition au BPA "est bien supérieure aux niveaux de sécurité sanitaire acceptables (...) ce qui représente un risque potentiel pour la santé de millions de personnes".

Le rapport donne également les pays plus ou moins impactés par le BPA. La Suisse dépasse les seuils de "seulement" 71%, tandis que la France, le Luxembourg et le Portugal les dépassent de 100%. Mais l'AEE prévient tout de même : "Il est probable qu'en réalité, les 11 pays présentent des taux de dépassement de 100% des niveaux d'exposition supérieurs aux seuils de sécurité."