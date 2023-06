Cancer du sein : comment éviter au maximum les perturbateurs endocriniens

Agréée d'un diplôme du Collège de médecine douce du Canada et d'une certification nutrition végétal, Cynthia Ka décide de créer son entreprise autour de la prévention santé naturelle. Auteure, experte en prévention et santé naturelle, elle aide sa communauté à revenir aux "fondamentaux de vie", car vivre sainement est facile d'accès.

À travers son compte Instagram, elle fait de la vulgarisation d'informations qu'elle peut trouver sur l'Institut national du cancer, et partage son quotidien avec son public.

Diagnostiquée d'un cancer du sein à l'âge de 30 ans, cinq ans après, Cynthia Ka décide de partager les raisons de son cancer et les potentielles solutions qui peuvent aider à mieux vivre. 80% des cancers du sein sont liés aux perturbateurs endocriniens, et 12% sont génétiques.

Malheureusement, on ne peut pas les éviter, mais on peut minimiser leur impact dans notre quotidien. Elle préconise de se débarrasser de toutes les boites en plastique. Et les remplacer par des boites en verre. D'essayer d'acheter des vêtements organiques (bio) qui touchent au maximum la peau, d'éviter l'alcool et d'avoir une hygiène de vie saine.

Une routine atypique

Passer par un traitement assez lourd (mastectomie, chimiothérapie, radiothérapie et hormone thérapie), elle commence sa journée par deux grands verres d'eau, fait une heure de yoga et commence son travail sur les réseaux sociaux. Par la suite, elle inclut dans son quotidien beaucoup de fruit, de légumes, plantes naturelles, comme le gingembre, la menthe, le persil, le romarin, mais aussi l'ananas, la papaye, les brocolis, la carotte et bien d'autres. Tout s'utilise et se recycle avec Cynthia !

"Je n'ai pas la science infuse [...] Il ne faut pas arrêter les médicaments et les visites chez le médecin"

Cynthia Ka

Bien que 60 % de la note du métier de naturopathe corresponde au module d'anatomie et physiologie dédié au médecin, elle souligne qu'elle n'est pas docteure, mais travaille sur les mêmes bases du bien-être.

Retrouvez-la sur sa page Instagram, YouTube et son site internet.



