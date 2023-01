Connaissez-vous la sonothérapie, la relaxation par le son ?

La sonothérapie est une méthode de relaxation ancienne, mais qui revient sur le devant de la scène, ou plutôt dans les séances de méditation, de relaxation, ou de yoga. Elle consiste à utiliser des bols tibétains, des diapasons, des gongs, des bâtons de pluie… Toutes sortes d’instruments qui produisent des sons censés plonger dans un état de relaxation profonde.

Les "bains sonores", comme disent les adeptes, c’est-à-dire le fait d’écouter des sons issus d’instruments acoustiques, mais aussi des voix, ont réellement un effet apaisant. Des études ont montré que les instruments qui résonnent, comme les bols tibétains et les gongs, ainsi que les vibrations de la voix, permettent de déstresser. Certaines personnes se détendent en prenant un bain moussant, d’autres préfèrent des bains sonores pour être plus zen. Le son est utilisé depuis des millénaires comme un outil d’apaisement. La sonothérapie peut aider à se sentir mieux, favoriser l’apaisement et la relaxation.



Comparable à la musicothérapie

Depuis peu, elle se positionne aussi comme une méthode de soins alternative. Elle pourrait également aider à mieux supporter certaines douleurs, mais cela reste à démontrer. On peut comparer la sonothérapie à la musicothérapie qui est déjà utilisée dans un cadre médical comme soin de support. Écouter de la musique peut aider à mieux supporter certaines douleurs. Le mécanisme n’est pas encore bien connu, mais la musique semble pouvoir contrecarrer le message douloureux dans le cerveau et réduire l’anxiété qui amplifie la douleur.

La sonothérapie, l’écoute de sons, pourrait avoir des effets semblables. Elle est actuellement testée à l’hôpital pour voir si elle diminue le niveau de douleur et facilite la récupération des patients après chirurgie.

Mais attention, si les médecins et les chercheurs parlent de possibles effets apaisants, ils ne parlent jamais de guérison. Malheureusement, autour de la sonothérapie se développe aussi un discours charlatanesque qui prétend que les sons sont également capables de guérir.

Attention aux fausses promesses !

Certains praticiens de sonothérapie ont un discours trompeur. Ils affirment que les fréquences sonores émises par les instruments rééquilibrent l’organisme et l’énergie du corps. Selon eux, les vibrations pénètrent dans l’organisme, diffusent dans nos cellules et rééquilibrent ainsi les organes. Or, c’est complètement faux : les ondes sonores ne pénètrent pas dans le corps, contrairement aux ultrasons. Aucune étude ne prouve que la sonothérapie aide à guérir du cancer ou d’autres pathologies, comme on peut le lire ou le laisser sous-entendre sur Internet. C'est une technique de relaxation qui permet de lutter contre le stress. Elle peut aussi aider à mieux supporter le fardeau d’une maladie.

C’est un outil d’apaisement, que l’on soit bien portant ou malade. Elle peut procurer une détente profonde, mais en aucun cas, la sonothérapie ne peut prétendre guérir les maladies.

