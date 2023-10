Comment surmonter votre peur de parler en public

La peur de parler en public, aussi appelé la glossophobie, est un état d'angoisse rendant la prise de parole difficile. Il faut bien comprendre qu'être stressé lors d'un discours, une réunion ou même à un mariage, est un sentiment plutôt fréquent.

Mais quand vous êtes glossophobe, vous avez une anxiété telle qu'elle est complètement invalidante. Elle est paralysante, à tel point que vous pouvez ressentir un grand niveau de l'anxiété, à la simple idée de vous imaginer prononcer le discours que vous allez faire. À ce moment-là, vous allez commencer à ruminer et peut-être même avoir du mal à dormir la veille. Cela est vécu comme une véritable angoisse, et presque une torture. Cette peur de parler en public n'est pas anodine, il s'agit d'une maladie : "Elle appartient au trouble anxieux dans une catégorie qu'on appelle la phobie sociale", précise le docteur Jimmy Mohamed.

Tout d'abord, il faut bien distinguer le stress et l'anxiété. Le stress est une réaction normale face à un danger. L'anxiété, c'est l'anticipation d'un danger ou d'une situation qui n'existe pas, et qui pourrait peut-être un jour vous arriver : "On va donc se faire tout un scénario catastrophe et à ce moment-là, c'est tout le système qui s'emballe. On a des pensées négatives et en réponse, on va produire de l'adrénaline, du cortisol. On va donc avoir le cœur qui palpite, les mains moites, la vision floue", explique-t-il dans l'émission Ça va beaucoup mieux.



Quel remède pour la glossophobie ?

Pour remédier à cette phobie sociale, il n'existe pas de traitement médicamenteux : "Il n'y pas de solutions à long terme si vous prenez des anxiolytiques. On aurait tendance à se dire que lorsque nous sommes stressés, un anxiolytique résoudra le problème. Le souci, c'est que notre organisme va s'adapter à être sous anxiolytiques tout le temps, avec tous les effets secondaires que cela comprend, comme somnolence, dépendance...", explique le docteur Jimmy Mohamed.

En revanche, la prise en charge avec un psychiatre ou un psychologue est conseillée, pour faire ce qu'on appelle des thérapies cognitivo-comportementales : "Le but du jeu, c'est de réussir à faire un discours face à une assemblée blindée. D'abord, on en discute. Ensuite, on vous demandera peut-être de parler face à votre miroir, puis face à votre voisin, face à trois ou quatre personnes. Cela va vous permettre de lutter contre tous les schémas négatifs et toutes les fausses croyances que vous avez lorsque vous vous apprêtez à parler en public", détaille-t-il.

Parfois, la glossophobie est liée à un contexte associé où vous avez de l'anxiété, des problèmes au travail, des problèmes relationnels, des traumatismes un peu passés sur lesquels il faut aussi travailler. "Si jamais vous avez ce genre de troubles anxieux, parlez-en votre médecin. S'il n'est pas compétent, parlez-en à un psychologue ou un psychiatre. C'est eux, les professionnels vers lesquels il faut se tourner", conseille Jimmy Mohamed.