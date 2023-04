Les couchers et levers de soleil élus meilleurs anxiolytiques naturels par une étude

"Un lever de soleil vibrant ou une tempête soudaine sont souvent brefs et inattendus, surtout, ils sont éphémères et peuvent modifier considérablement la façon dont un environnement est perçu et vécu."

Dans une étude publiée dans le Journal of Environnemental Psychology, une équipe de chercheurs britanniques s'est intéressée aux effets des phénomènes météorologiques éphémères sur la santé mentale. Et il en ressort que les couchers et les levers de soleil sont les spectacles les plus apaisants qu'il soit pour l'esprit.

En effet, s'il est démontré depuis plusieurs années qu'une balade dans la nature permet de baisser son niveau d'anxiété - grâce notamment au bruit de feuilles qui craquent sous les chaussures, du vent dans les branches ou des chants d’oiseaux -, les levers et couchers de soleil sont "les conditions météorologiques les plus belles et les plus impressionnantes".



Un état de sidération à l'effet apaisant

Dès lors, au-delà de la contemplation, l'être humain est généralement impressionné par le spectacle et peut se trouver dans un état de sidération et d’émerveillement devant un lever ou un coucher de soleil, ce qui va venir diminuer le stress, l’anxiété du spectateur de manière conséquente.

Il n'y a dès lors pas besoin d'aller très loin pour prendre une bonne dose d'anxiolytiques naturels, à condition de se lever tôt ou de bien surveiller sa montre pour ne pas manquer ce moment éphémère.

