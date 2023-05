Comment surmonter un complexe physique ?

Beaucoup de gens ont des complexes ou, en tout cas, portent des jugements négatifs sur eux-mêmes. Chez les filles, il y a, en plus, une culture de se "basher", de se critiquer durement. On est dans une société du commentaire qui cultive le jugement - on nous invite à mettre des notes partout -, et aussi l’apparence.



Les réseaux sociaux sont des machines à comparer défavorables. Car, comme le fait remarquer le psychiatre, Jean-Christophe Seznec, auteur de J’arrête de lutter avec mon corps (éditions PUF) : "sur les réseaux sociaux, on compare la vitrine des autres avec son arrière-cuisine où il y a des poubelles, comme chez tout le monde. On voit tout ce qui va bien chez les autres, et tout ce qui ne va pas chez nous". Dans ce contexte, il n’est pas surprenant d’avoir des complexes et de ne pas aimer son corps.

On ne se voit pas de manière objective

Alors, que peut-on faire pour surmonter un complexe physique ? Déjà prendre conscience de cela, qu’on se laisse souvent un peu intoxiquer de cette façon, qu’on se juge durement et qu’on se compare de façon inégale. Deuxième chose : quand on se regarde dans la glace, il faut être conscient qu’on se voit seulement en deux dimensions, donc que c’est déformant. Ce n’est pas la réalité. D’ailleurs, selon le psychiatre, on voit surtout ses émotions. "Quand on est en forme, on se trouve bien dans la glace. Quand on n’est pas en forme, on trouve qu’on a une sale mine, trop de ventre..."



Attention à l'effet miroir grossissant !

On a aussi tendance à se focaliser sur la partie de notre corps qu’on n’aime pas. Or, plus on se focalise sur quelque chose, plus on lui trouve des défauts, car c’est comme recourir à un miroir grossissant. D’ailleurs, on peut en faire facilement l’expérience : par exemple, si on s’installe à une terrasse de café et qu’on se met à regarder uniquement les oreilles des personnes autour de soi, au bout de cinq minutes, on aura l’impression que tout le monde a des oreilles de Mickey.



Quand on a un complexe physique, on s’imagine que l’entourage ne voit que cela. On pense que les personnes qui nous croisent vont remarquer la partie du corps sur laquelle on focalise. Or, à moins d’être dans l’expérience des oreilles de Mickey, les personnes voient les autres dans leur globalité. En plus, une personne, ce n’est pas qu’un physique, c’est aussi tout ce qu’il y a à l’intérieur. C'est ce qu'illustre le film de Bertrand Blier, Trop belle pour toi dans lequel un chef d’entreprise, Gérard Depardieu, marié à une très belle femme, Carole Bouquet, tombe amoureux d’une femme au physique ordinaire, Josiane Balasko. Il montre bien qu’il vaut mieux être aimé qu’admiré. Être admirable, ce n’est pas cela qui crée du bonheur.

Arrêter de se juger et essayer d'être soi-même

Mais si malgré tout, on est gêné par une partie de son corps, si on a tendance à la cacher, il faut essayer d’arrêter de se juger, car à ce jeu-là, on est perdant. Selon le psychiatre, la seule façon de se débarrasser d’un complexe, c’est d’en jouer, d’oser être soi-même. Bien sûr, s’accepter, faire avec ce qu’on est et découvrir tout son potentiel, ça peut prendre du temps, Mais de toute façon, on ne peut pas être autrement que soi-même.



Quant aux autres, on a tendance à projeter sur eux notre propre jugement. Le complexe physique qu’on a - son nez, sa taille, son poids… c’est un problème pour soi, mais les autres, généralement, ils s’en moquent.



Et si une personne vous fait une critique sur votre physique, par exemple une remarque grossophobe, dites-vous qu’elle doit certainement avoir un problème à régler avec son poids.

Que penser de la chirurgie esthétique ?

Avoir recours à la chirurgie esthétique peut-il être une solution dans certains cas ? Cela peut être très bien, après une opération, de vilaines cicatrices… La médecine esthétique peut aussi améliorer certaines choses. Mais attention, cela peut être également une fausse bonne solution ! Car ce n’est pas parce qu’on change l’apparence, qu’on va changer l’intérieur, et la façon dont on se perçoit.

