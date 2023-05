Comment embellir ses ongles sans les abîmer ?

Paradoxalement, des ongles vernis et apparemment hyper soignés peuvent être abîmés et fragilisés. Certaines manucures sont agressives. Elles peuvent être sources de traumatismes pour les ongles et comporter des risques pour la santé. Par exemple, la pose de vernis semi-permanent qui est très à la mode peut poser problème. L’Académie de médecine vient d’ailleurs d’alerter sur un danger de cette technique qui permet de faire tenir le vernis plus longtemps.

Pour faire sécher et fixer le vernis semi-permanent, on utilise des lampes qui combinent des UV et des LED. Or, les UVA qu’ils émettent pénètrent profondément dans la peau et favorisent les cancers cutanés. Le risque est d’autant plus élevé qu’on a commencé jeune à être exposé aux lampes à UV, qu’on y a recours fréquemment, par exemple 5 ou 6 fois par an, et depuis plusieurs années.



Donc pas d’inquiétude exagérée à avoir si on utilise du vernis semi-permanent que très occasionnellement. Cependant, la vigilance s’impose. Et l’Académie de médecine recommande d’appliquer sur les mains un produit solaire avec une protection anti-UVA avant de les exposer aux lampes UV.

Attention aux faux ongles !

Les faux ongles en gel ont aussi besoin d’une lampe à UV pour durcir. Et selon leur type, pour les retirer, soit il faut du dissolvant qui est desséchant, soit on doit les poncer et cela abîme aussi les ongles naturels. Même la manucure classique n’est pas forcément respectueuse des ongles en raison des produits utilisés ou de soins inadaptés. Par exemple, il n’est pas bon de repousser trop fortement les cuticules avec un bâtonnet, ou pire de les couper, car ces petites peaux empêchent le passage de microbes et protègent les ongles d’infections.



Quel vernis préférer ?

Les vernis ont une composition chimique variable d’une marque à l’autre. Ils peuvent contenir des substances allergisantes ou suspectées être des perturbateurs endocriniens. Il est donc préférable d’opter pour les vernis avec la mention "X-free", par exemple "7 free" ou "8 free". Le chiffre devant "free" correspond au nombre de substances toxiques qui ne sont pas contenues dans le produit. Plus le chiffre est élevé, plus de substances ont été retirées par rapport à la composition classique d’un vernis. Cela peut aller jusqu’à "14-free". Cela devient intéressant à partir de "5-Free" car cela veut dire que les vernis sont exempts de résine de formaldéhyde, une substance qui peut provoquer des allergies.



Ne pas en mettre tous les jours

Il est aussi conseillé de ne pas mettre du vernis tous les jours. C'est bien de faire des pauses. Par exemple, on peut en mettre cinq jours et faire une pause de deux jours. Pendant ce temps, on en profite pour hydrater l’ongle et surtout les cuticules avec une huile végétale.

Avant d’appliquer un vernis coloré, il est recommandé de mettre une base pour éviter que l’ongle jaunisse. Et il est préférable de retirer le vernis avec un dissolvant sans acétone, qui a une action plus douce.



Enfin, si on veut que son vernis tienne bien, on peut après la pose du vernis ajouter une couche de top coat, un vernis transparent protecteur. Et surtout, pour toutes les tâches ménagères, on met des gants imperméables, car le pire ennemi du vernis et de l’ongle, c’est l’eau !

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info