Comment soigner une extinction de voix ?

La première cause de l’aphonie, comme disent les médecins, c’est de trop forcer sur ses cordes vocales. Les cordes vocales, ce sont des muscles situés dans le larynx, au niveau de la glotte. Et comme tous les muscles, elles se fatiguent si on les utilise trop. Par conséquent, si on exerce une profession obligeant à beaucoup parler, on est plus à risque de perdre sa voix.



L’autre cause fréquente est une autre infection ORL, le plus souvent virale, qui entraîne une inflammation du larynx. En effet, lorsque les cordes vocales sont enflammées, elles ne peuvent plus vibrer normalement et on perd sa voix. Et il y a aussi des causes plus rares comme de petits polypes sur les cordes vocales, bref tout ce qui gêne le passage de l’air au niveau des cordes vocales.

Le meilleur traitement : garder le silence

Le traitement le plus efficace, c’est de parler le moins possible. Pour les cordes vocales, le repos, c’est le silence complet. C’est ce qui les aide à récupérer naturellement. Surtout, on n’essaie pas de chuchoter. Ce n’est pas mieux car lorsqu’on chuchote, les cordes vocales se touchent autant que lorsqu’on parle et cela retarde la guérison. On évite aussi de se racler la gorge.

Sinon, les cordes vocales aiment bien le chaud et l’humidité, cela les détend. Les humidificateurs d’air - on peut aussi tout simplement mettre du linge à sécher dans une pièce - et les douches chaudes peuvent être bénéfiques. Nos grand-mères avaient raison : pas de courants d’air. On les protège d’un foulard ou d’une écharpe. On fuit aussi l’air sec des climatisations. Et on évite de les irriter encore plus avec le tabac.

Les inhalations, un remède de grand-mère efficace

Les inhalations de thym ou d’eucalyptus sont efficaces. Elles calment et hydratent les cordes vocales. En effet, les substances volatiles vont aller par vaporisation dans les voies respiratoires et atteindre les cordes vocales.

Quant au miel, il permet d’adoucir la gorge, mais il n’atteint pas les cordes vocales puisque les aliments que nous avalons passent par l’œsophage et les cordes vocales sont situées vers la trachée. C’est bien d’en prendre quand on a une rhinopharyngite et mal à la gorge, mais ce n’est pas le remède de l’extinction de voix.

L'herbe aux chantres, la plante des chanteurs

En revanche, l'herbe aux chantres, connue depuis l'antiquité pour soulager les enrouements et les extinctions de voix est efficace. L'erysimum, c'est son nom, est de la même famille que le chou et cousine du colza. Ses petites fleurs jaunes contiennent des composés aux propriétés expectorantes et anti-inflammatoires. On peut profiter de leurs bienfaits en en infusion à boire plusieurs fois la journée tant que dure l’extinction de voix. En général, tout rentre dans l’ordre en 3 ou 4 jours. Si cela dure, il faut consulter.



Sinon, il existe aussi des médicaments, des corticoïdes à inhaler, mais attention à ne jamais utiliser en automédication ! Un avis médical s’impose car ils peuvent présenter des effets secondaires, notamment altérer la voix, l’inverse de l’effet recherché. Heureusement c’est réversible.

