Comment reconnaître et soigner une hernie hiatale ?

On parle d'hernie hiatale quand la partie supérieure de l’estomac passe à travers le diaphragme par le hiatus oesophagien qui est un trou au milieu du diaphragme par lequel passe l’œsophage avant d’arriver à l’estomac. C’est une anomalie digestive très répandue qui touche plus d’une personne sur deux après 60 ans. En soi, ce n’est pas toujours embêtant. Elle peut passer inaperçue et être découverte de façon fortuite, lors d’un examen, comme une fibroscopie. On ne la traite pas si la personne ne se plaint d’aucun symptôme. La plupart des hernies ne causent pas de douleurs. Et lorsqu’elles sont de petite taille, elles peuvent même être présentes de façon intermittente ou disparaître spontanément.

On peut penser à une hernie hiatale en cas de reflux gastro-oesophagien. L'hernie hiatale peut, en effet, favoriser les remontées acides et les régurgitations alimentaires. Le contenu de l’estomac reflue vers l’œsophage et ça provoque des sensations de brûlure qui partent du creux de l’estomac et remontent vers la bouche. On peut aussi ressentir une gêne ou avoir une impression de blocage lors de la déglutition, ou encore avoir une toux sèche chronique, des symptômes liés aux remontées acides qui irritent l’arrière de la gorge. Dans certains cas, on peut même ressentir des douleurs thoraciques. Un reflux gastro-oesophagien peut exister sans hernie hiatale. Mais une hernie hiatale peut provoquer un reflux.



Combattre l'acidité gastrique avec des médicaments

Si les troubles sont intermittents, on peut prendre des médicaments, comme les alginates formant un gel qui protège la muqueuse de l’œsophage. Cela pour soulager et éviter une inflammation et des lésions de l’œsophage. Si le reflux est très fréquent ou permanent, le médecin prescrit des médicaments anti-sécrétoires, plus puissants. Ils diminuent la sécrétion acide de l’estomac. Ils peuvent être pris en cure de quelques semaines, et s’ils sont donnés sur de plus longues périodes, la dose minimale efficace doit être recherchée. Des cas de carence en magnésium et d’infection intestinale ont été observés chez certains patients. Mais selon le Dr William Berrebi, gastro-entérologue et auteur de Médecine microbiotique (Marabout), le risque de survenue d’un effet indésirable au niveau individuel est faible.

Eviter de se coucher juste après le dîner et surélever son lit

Pour réduire le reflux, il est conseillé de surélever la tête de son lit d’une dizaine de centimètres à l’aide de cales et d’éviter de se coucher juste après le repas.Chacun a des susceptibilités particulières et peut observer que des aliments ou des boissons déclenchent chez lui des remontées acides. Cela peut être le chocolat, la tomate, les épices, le citron, le vin blanc... Bien sûr, dans ce cas, il vaut mieux les éviter. Et c’est plus facile à dire qu’à faire : si on est trop gros, il est conseillé de maigrir car l’obésité favorise l’apparition de la hernie hiatale à cause de la pression engendrée sur l’abdomen.



Et si malgré tout cela, rien ne marche ? Dans ce cas, une intervention chirurgicale peut être envisagée. Mais aujourd’hui, la chirurgie est rare, car les médicaments permettent, la plupart du temps, de traiter le reflux. Elle peut être justifiée quand par exemple, la hernie hiatale est très volumineuse ou lorsqu’elle est le seul traitement permettant d’éviter des complications.

