Comment bien prendre soin de ses pieds ?

Pourquoi est-ce important de prendre soin de ses pieds ? Ils nous supportent, ils nous servent à tenir debout, ils nous permettent de marcher, de courir… Dans une vie, on peut faire l’équivalent de 3 fois le tour de la Terre… Et pourtant, on leur mène souvent la vie dure, on leur inflige des chaussures inadaptées. On est nombreux à ne pas prendre soin de ses pieds alors qu’ils méritent bien toute notre attention.

Il est conseillé de bien les laver chaque jour. Et on les sèche soigneusement. On n’expédie pas l’opération en 15 secondes. Ca doit prendre quelques minutes, et on insiste entre les orteils. Si besoin est, on applique sur les pieds du talc de Venise pour absorber l’humidité.

Ensuite, on hydrate ses pieds pour assouplir la peau et prévenir les durillons. On applique une crème sur toutes les zones du pied, sauf entre les orteils pour éviter les problèmes de macération et de mycoses. Les crèmes contenant du beurre de karité ou à base d’urée pour les pieds très secs sont intéressantes.

Une routine pour éviter les problèmes courants

Concernant la coupe des ongles, on utilise des ciseaux ou une pince à ongles plutôt qu’un coupe-ongles. Il est recommandé de les couper assez courts sans aller dans les angles. On peut ensuite limer les angles avec une petite lime en carton. Une coupe droite avec des côtés légèrement arrondis est la meilleure façon d’éviter les ongles incarnés.

Comme me l’a confié Djamel Bouhabib, podologue et président de l’Union française pour la santé du pied, cette routine de soins permet d’éviter bien des problèmes courants comme les mycoses, les ongles incarnés et les callosités. En plus, chouchouter ses pieds, c’est relaxant !

D’autres soins sont recommandés. On peut gommer les callosités, qui sont fréquentes au niveau du talon, quand on n’a pas une routine de soins correcte ou de bonnes chaussures. Une fois par semaine, pas plus, on peut avoir recours à une pierre ponce sur pied humide, mais on ne frotte pas fort, car trop agressif, le ponçage de la corne peut, au contraire, aggraver le phénomène. On ne doit pas ressentir de sensation d’irritation, ni d’échauffement.

Pour prévenir les récidives, il est préférable d’opter pour des chaussures dans lesquelles les pieds subiront moins de pressions et de frottements.

Quand faut-il aller chez le podologue ?

Il peut être recommandé d'aller chez le podologue dans certaines situations. Quand on a des durillons ou des cors, souvent douloureux car ils s’enfoncent dans la peau. Dans ce cas, il est souhaitable de ne pas jouer à l’apprenti-chirurgien dans sa salle de bain. On n’essaie pas de les retirer soi-même.



Les podologues déconseillent aussi le recours aux produits coricides en vente libre car ils ramollissent le cor à sa surface sans le supprimer. En plus, ils peuvent brûler la peau et provoquer des blessures. Pour toutes ces raisons, il est préférable de consulter. On peut aussi aller voir un podologue en cas de douleurs au pied. On oublie trop souvent de les solliciter alors qu’ils peuvent donner de précieux conseils.



Et quand on est diabétique, c’est vraiment important de se faire suivre par un podologue car le diabète expose à des complications au niveau du pied, comme une mauvaise circulation entraînant une moins bonne cicatrisation et une perte de sensibilité pouvant laisser inaperçue une blessure. La consultation chez le podologue coûte entre 30 et 40 euros. Elle n’est pas remboursée par l’Assurance maladie, sauf lorsqu’on est diabétique. Mais de plus en plus de mutuelles la prennent en charge.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info