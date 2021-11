Pourquoi vous devriez faire un test d'effort même si vous êtes en bonne santé

Même si on est en bonne santé, un test d’effort peut être recommandé. Particulièrement quand on est sédentaire depuis plusieurs années et qu’on souhaite se remettre au sport. Du sport plutôt intense, comme la course, les cours de fitness, de zumba, de vélo en salles, mais aussi comme la randonnée en montagne. La reprise d’activité d’endurance est, en effet, un moment délicat car le cœur doit se réadapter à l’effort.

En prévention, l’examen est également conseillé pour les personnes sportives si elles souhaitent s’engager pour la première fois dans un triathlon, un marathon ou dans toute compétition se déroulant dans des conditions particulières -chaleur, altitude, désert…- mettant le cœur à rude épreuve.

Cette recommandation d'autant plus valable après 40 ans chez les hommes et après 50 ans chez les femmes. Et quel que soit son âge, si on a, ce qu’on appelle un facteur de risque cardiovasculaire, comme le diabète, l’hypertension, le surpoids, des problèmes cardiaques dans la famille, ou si l’on fume.

Quand on reprend le sport vers la quarantaine, on peut avoir tendance à surévaluer ses capacités surtout si était plutôt sportif jeune. D’où l’importance de bien connaître la limite de ses aptitudes.

Le test d'effort permet de vérifier le bon fonctionnement du cœur, et surtout de dépister un éventuel problème d'artère bouchée par une plaque d'athérome, qui ferait souffrir le cœur lors de l'effort. C'est la cause principale des accidents cardiaques durant le sport après 35 ans.

Il sert aussi à bien évaluer ses capacités cardio-respiratoires. On peut connaître sa fréquence cardiaque maximale, celle à laquelle son cœur bat le plus vite. Après, quand on s’équipe d'un cardiofréquencemètre pour faire du sport, connaître cette donnée permet de s’entraîner à la bonne intensité, selon l’objectif souhaité. Par exemple, si on veut développer ses capacités d’endurance ou brûler plus de graisses, on a intérêt à être entre 65 et 75% de sa fréquence cardiaque maximale.

Comment se passe le test d’effort ?

Le jour J, on évite d’être à jeun. Pas de tabac non plus avant de passer l’examen.

Et si on est grippé ou diminué par une infection, mieux vaut le reporter. On vient avec sa tenue de sport habituelle. On vous demandera de vous mettre torse nu si vous êtes un homme, en soutien-gorge si vous êtes une femme. Et on vous placera des électrodes autocollantes sur la poitrine pour réaliser l’électrocardiogramme.



L'épreuve dure environ un quart d’heure. On pédale sur un vélo ou on court sur un tapis roulant. Au début c’est facile. Après ça se corse, car on augmente progressivement la difficulté de l’exercice. Pendant ce temps, on enregistre votre rythme cardiaque et l’activité électrique de votre cœur. On mesure aussi votre tension artérielle avec un brassard au bras.

On arrête l’examen lorsqu'on n'a plus de force ou qu'on est trop essoufflé, l’objectif étant d’atteindre un effort maximal. Les mesures prises pendant et immédiatement après l’entraînement sont des indicateurs de la forme cardiovasculaire. Mais même si le test d’effort indique que tout va bien, il est important lorsqu’on fait du sport de rester à l’écoute de ses sensations. Et on n’oublie pas de s’échauffer ni prendre le temps de récupérer.

L'examen peut être réalisé à l'hôpital, en clinique ou dans un centre médico-sportif. Il coûte entre 76 et 200€ selon l’établissement. Il est partiellement pris en charge par l’Assurance maladie, quand il est prescrit par un médecin.