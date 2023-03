Comment avoir confiance en soi ?

Dans Parlons Encore, le podcast inédit de l'émission Parlons-Nous, Paul Delair et Caroline Dublanche reviennent à tête reposée sur les témoignages entendus dans l'émission diffusée chaque soir sur RTL. Dans l'un des épisodes, il est question de la confiance en soi.

"La confiance en soi n'est pas innée, c'est quelque chose qui se construit", explique Caroline Dublanche. "Et il faut avoir en tête que le sentiment de sa valeur personnelle, la capacité à s'aimer, un enfant ne les construit jamais seul, mais dans sa relation aux autres et à ses autres si particuliers que sont les parents ou qui en tiennent lieu", analyse-t-elle.

"Il faut savoir aussi que l'enfant se construit par identification. Donc des parents qui ont eux-mêmes peu confiance en eux, qui ont le sentiment de ne pas être quelqu'un de bien, vont transmettre cette peur-là, ces doutes sur eux-mêmes à leurs enfants", met en avant la psychologue de Parlons-Nous. Pour autant, il n'y a pas que le cocon familial qui développe la confiance en soi.

L'école joue aussi un rôle "et en particulier évidemment les enseignants". Caroline Dublanche explique que des enseignants peuvent "sauver des enfants" qui ne sont pas valorisés dans leurs familles. Mais, elle reconnaît aussi qu'il y a "des enseignants qui ont pu abîmer des enfants avec leurs propos". Une fois adulte, notre confiance en soi peut s'épanouir si on est valorisé dans notre métier ou si ce n'est pas le cas, "faire revivre des blessures qui datent de l'enfance", poursuit-elle.

L'importance de se détacher de l'autocritique

Dans la confiance en soi, "il y a du bon narcissisme et qui est même indispensable". "Entre avoir le sentiment qu'on est nul, qu'on ne vaut rien et se prendre pour le nombril du monde, il y a quand même une nuance et il est important d'avoir un bon narcissisme, c'est-à-dire un amour de soi sans excès évidemment", analyse-t-elle.

Il faut le reconnaître, nous sommes parfois peu indulgents et bienveillants avec nous-mêmes. "Et parfois, à travers des petites phrases, des petites choses de la vie quotidienne, on laisse tomber un verre ou une assiette, on va dire : 'Mais, qu'est-ce que je suis nul ! Ou qu'est-ce que je suis vraiment trop maladroit !' Ou dans le boulot, on se dit qu'on ne va pas être capable de réussir. On se limite beaucoup", illustre Caroline Dublanche.

C'est un long travail, l'acceptation de soi Caroline Dublanche

"Il est toujours possible avec tout un travail, de déconstruire en fait toutes ces pensées limitantes, toutes ces mauvaises images que nous avons de nous-mêmes (...) c'est un long travail, l'acceptation de soi, mais certains partent avec quand même plus d'atouts dans leurs mains. Mais, il est toujours possible de travailler sa confiance en soi", rassure-t-elle.

"La confiance en soi se conquiert aussi à travers ce que l'on réussit, ce que l'on est parvenu à surmonter. Et puis, n'oublions jamais que rien n'est donné d'emblée. Aujourd'hui, nous marchons sans même y penser. Le petit enfant, quand il fait ses premiers pas, il trébuche, il tombe, il se relève. En tant qu'adulte dans la vie, nous sommes aussi confrontés à des épreuves comme ça, qui, sur le moment, évidemment, sont douloureuses à vivre, mais dont on peut se relever", conclut-elle.

