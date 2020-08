Reprendre confiance après une rupture

Cécile a perdu son travail et son conjoint à cause de sa déficience visuelle

publié le 25/08/2020 à 02:16

L'ex-mari de Denise est parti il y a 3 ans après 40 ans de mariage. Elle n'a eu aucune explication depuis. Ce qui a été le plus difficile, c'est qu'aujourd'hui, il sort avec la meilleure amie de Denise.

Pierre est agriculteur. Il a eu une histoire sentimentale qui l'a énormément marqué. Elle s'est terminée il y a 4 ans. Mais depuis, il n'arrive pas à passer à autre chose. Surtout que le poids de sa profession et de sa famille ne facilitent pas la tâche de Pierre.

Flore est avec un homme depuis 4 ans qui vit à 150 km. Depuis le confinement, il semble distant. Depuis quelques semaines, Flore a l'impression qu'il lui ment. Elle ne l'a pas vu depuis 3 semaines et ne sait pas comment réagir.

Cécile a une déficience visuelle qui s'est aggravée ces derniers temps. A cause de cela, elle a perdu son travail. Et son compagnon l'a quittée car il ne supportait plus les colères de Cécile. Elle culpabilise de ce qui lui arrive et de faire souffrir ses proches.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.



