En juin, Rémi et sa femme ont fait une pause. Cette dernière ne supportait plus sa jalousie et son manque de confiance. Pour concrétiser leur décision, Rémi est retourné vivre chez ses parents pendant une semaine. A son retour, tout avait changé. Sa femme lui a dit qu'elle voulait divorcer.

"On a essayé de cohabiter", explique-t-il dans un épisode inédit de Parlons-nous. "On a fait 4-5 jours ensemble mais elle m'a dit qu'elle ne supportait plus de m'avoir à la maison." Rémi est donc retourné chez ses parents. "J'ai préféré respecter sa décision et la laisser tranquille."

Rémi en a profité pour commencer les séances de psy et en est très heureux. "Parler à quelqu'un que je ne connais pas, ça me fait du bien. Je suis plus calme", explique-t-il. Caroline Dublanche acquiesce : "Je vous sens moins angoissé".

Je suis malheureux mais j'ai pas de colère Rémi

Rémi parle d'une voix posée. "Je ne reproche rien à ma femme, je suis malheureux mais je n'ai pas de colère." Il raconte comment cette période de séparation lui a permis de prendre du recul et de regagner confiance en lui après des mois de jalousie vis-à-vis des hommes que sa femme côtoyait au travail.

"Cette crainte je ne l'ai plus, s'étonne-t-il. Je pense que j'avais perdu confiance en moi." Une peur qui a disparu lorsqu'il a commencé à faire des choses pour lui, en dehors de son couple comme "ressortir, voir (ses) collègues". "Je discute avec des gens, ce que je ne faisais pas avant."

Vous avez beaucoup de ressources, beaucoup plus que ce que vous pensiez Caroline Dublanche

Sa femme, elle, est surprise de ce changement de comportement. "Elle me reproche d'avoir réagi trop tard", rapporte-t-il. "Elle devait s'attendre à une scène", estime Caroline Dublanche, avant de poursuivre. "Je vous trouve beaucoup plus affirmé (...) Vous savez, quand on est anxieux on redoute souvent qu'il arrive une catastrophe, et paradoxalement quand le problème est là on fait face comme si toute la tension interne retombait."

Aujourd'hui, elle insiste : il faut que Rémi prenne soin de lui. "Vous avez beaucoup de ressources, beaucoup plus que ce que vous pensiez."

