Changement d’heure : quel est l’impact de la lumière sur notre corps ?

Le changement d'heure est intervenu dans la nuit de samedi à dimanche avec le passage à l'heure d'été. D'ailleurs aujourd'hui, nous gagnons 7 minutes de soleil et de lumière en plus. Si ce changement d’heure peut sembler anecdotique, il peut avoir des répercussions sur le corps.

"Le changement d'heure a un véritable impact physiologique puisqu'on a des horloges biologiques internes. On sait que certaines fonctions au sein de notre organisme sont régulées. On a une détox hépatique (détoxification du foie, ndlr) maximale à partir de 3 heures du matin. La synthèse de la mélatonine (hormone du sommeil) commence à 9h pour avoir un pic d'activité à 3h du matin. Tout ça, ce sont des exemples parmi tant d'autres de rythme interne qui sont conditionnés par des donneurs d'ordre externes", explique Karen Elbaz, chronobiologiste.

Selon l'experte la perte d'une heure de sommeil, peut être difficile pendant "une à trois semaines". "La lumière du matin stimule la sécrétion de dopamine qui est un neurotransmetteur qui fait qu'on est plus attentifs, plus motivés", décrypte-t-elle.

Pour pallier cette dette du sommeil Karen Elbaz recommande de développer des rituels le soir pour favoriser un endormissement plus précoce, mais également des rituels le matin pour avoir davantage d'énergie. De même ne négligez pas les nutriments contenus dans l'alimentation. "Vous pouvez aussi faire un petit déjeuner protéiné qui va stimuler la dopamine, cette hormone dont on manque quand on a moins de lumière et qui va rendre plus dynamique", poursuit-elle.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info