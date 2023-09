Antoine Dupont blessé : quelle indisponibilité pour une fracture maxillo-zygomatique ?

Les fans de rugby retiennent leur souffle. Le capitaine du XV de France est sorti en larmes du match face à la Namibie, jeudi 21 septembre au stade Vélodrome à Marseille. Touché au visage dans un choc tête contre tête par le centre namibien Johan Deseyl, Antoine Dupont souffre d'une "fracture maxillo-zygomatique", a indiqué la Fédération française de rugby (FFR) dans un communiqué ce vendredi 22 septembre. Le joueur reste dans le groupe France en attendant un avis chirurgical spécialisé établissant la durée de son indisponibilité. Mais cette blessure pourrait compromettre ses chances de continuer le mondial et celles de l'équipe de France dans sa quête du titre suprême.

Cette chronique a été diffusée à l'antenne de RTL quelques minutes avant la publication du communiqué de la FFR précisant la nature de la blessure du joueur de rugby.



Le maxillaire, c'est l'un des os les plus volumineux du visage. Nous en avons deux, un de chaque côté. Il se situe au-dessus de la bouche, sous l'orbite et sur le côté des fosses nasales. Au niveau des pommettes, juste en-dessous, c'est l'os que l'on peut palper. Il y a un petit creux, le sinus maxillaire dans lequel il peut y avoir une sinusite.

Antoine Dupont doit passer d'autres examens pour confirmer la nature de sa blessure et la durée de son indisponibilité. On parle aussi de probable fracture du zygomatique et d'atteinte au plancher orbital. Le zygomatique, c'est l'os de la pommette. Cette dernière est un peu le pare-chocs de la face, qui permet notamment de protéger l'œil. Le plancher de l'orbite, c'est l'os qui est juste au-dessous de l'œil et qui est constitué en partie du zygomatique. En cas de traumatisme sur cette zone, malheureusement, le plancher de l'orbite, qui tient l'œil et les muscles de l'œil, peut aussi être fracturé.

Les examens permettront notamment de déterminer si le demi de mêlée souffre d'une simple fissure ou d'une fracture. Une fracture correspond à une ou plusieurs cassures à un ou plusieurs endroits au niveau de l'os. On dit qu'elle est complète lorsqu'il y a au moins un os brisé en deux fragments. La fissure est une fracture incomplète, on parle notamment de fêlure, qui ne va pas briser l'os sur toute la longueur. La fracture on la voit facilement sur une radiographie. La fissure est plus discrète. En général, un scanner ou une IRM la révèle.

Dupont pourrait être absent au moins quatre à six semaines