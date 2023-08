Canicule : comment protéger vos animaux de compagnie des fortes chaleurs ?

De nombreux départements du territoire ont été placés en vigilance orange, voire rouge, canicule ces dernières semaines. Face à un mercure pouvant parfois atteindre les 40°C, il est important de prendre des précautions pour votre santé, ainsi que celles de vos animaux de compagnie. Les chiens et les chats peuvent en effet souffrir de coups de chaleurs, ce qui peut se révéler très dangereux pour eux.

Les symptômes comprennent notamment une augmentation de la fréquence respiratoire, des vomissements ainsi qu'un rougissement des muqueuses. Auquel cas, il faut progressivement le rafraîchir pour éviter le choc thermique, avant de l'emmener chez le vétérinaire si son état peine à s'améliorer. Les animaux très jeunes ou âgés, ainsi que ceux ayant des problèmes de santé ou encore un pelage sombre, sont plus vulnérables que les autres. Heureusement, des gestes simples peuvent permettre de garder votre boule de poil au frais et lui éviter un coup de chaleur.



Maintenez-les hydratés

Comme les humains, vos animaux de compagnie auront besoin de davantage d'eau l'été. Si les chiens ont tendance à davantage boire, il faut veiller à garder à disposition une gamelle d'eau tiède pour qu'ils puissent se rafraîchir. En revanche, leur servir de l'eau trop froide pourrait provoquer un choc thermique. À l'inverse, les chats disposent d'une habitude à moins boire.

Privilégiez donc des aliments humides, comme les pâtés, plus riches en eau, qui permettront à vos animaux de s'hydrater en mangeant. Vous pouvez apporter un peu plus de fraîcheur à votre animal de compagnie en le mouillant, avec des gants humides ou un vaporisateur. Pour les chats qui ont souvent peur de l'eau, vous pouvez le caresser avec un gant mouillé pour le rafraîchir.

Adaptez les sorties

Les chiens et les chats ne transpirent pas, ils souffrent donc encore plus que les humains des fortes chaleurs. Lors des promenades quotidiennes, sortez à des horaires où le mercure est plus clément : tôt dans la matinée ou tard le soir. Sinon, votre animal risque notamment de s'endommager voir de se brûler les coussinets de ses pattes sur le sol bouillant. Il est aussi nécessaire de limiter leurs efforts pour éviter la déshydratation. Enfin, il est absolument interdit de laisser son animal seul dans votre voiture, même les fenêtres ouvertes.

Un environnement plus frais

Pour rafraîchir son animal, il est préférable de le confiner dans la partie la plus fraîche de votre maison avec les volets fermés pendant la journée et d'aérer le soir pour permettre à l'air nocturne de rafraîchir votre domicile. Il est également possible de refroidir son environnement avec un ventilateur ou un système de climatisation. Vous pouvez également rafraîchir leur panier en y plaçant une bouteille d'eau congelée ou en le recouvrant avec un tissu humide.

Contrairement aux idées reçues, il ne faut pas tondre son animal en été, car le poil protège des rayons UV, de la déshydratation et permet la thermorégulation. Néanmoins, vous pouvez toujours brosser chien et chat plus régulièrement. S'ils ne sont pas retirés, les poils morts forment une couche opaque sur le corps de l'animal, empêchant la chaleur de s'échapper et l'air frais de passer sur la peau.