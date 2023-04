Animaux : à quelle fréquence faut-il laver son chien ?

Nos animaux ont une forme d’armure invisible à la surface de leur peau qui agit comme une barrière pour l’eau, mais aussi les bactéries, les allergènes et même les odeurs. Cette armure, c’est le film lipidique, le sébum, produit par les glandes sébacées, il y en a un peu partout à la surface de la peau, et qui permet aussi au poil d’être brillant et souple.



Or, à trop laver son chien, on risque d’abîmer ce film lipidique et le rendre moins efficace pour remplir son rôle. Sèche, craquelée, fissurée, la peau peut ainsi être plus facilement colonisée par des bactéries, qui peuvent déclencher une infection, donc une mauvaise odeur, et inciter alors à laver plus fréquemment son chien : cela devient un cercle vicieux. Parfois on peut éviter le shampoing avec un simple bon brossage.

Le premier incontournable est d'utiliser un shampoing adapté aux chiens ! Voire au type de poil ou aux spécificités de sa peau / son pelage. On bannit les shampoings pour humains, car notre pH est différent de celui de nos compagnons, et ils auront une action encore plus décapante pour la peau du chien. Une idée de fréquence : tous les 2 mois, c’est suffisant.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info