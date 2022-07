Les fortes chaleurs sont de retour, et cela peut vite devenir insupportable. Les journées sont très chaudes et les nuits sont étouffantes. Mais si cela est si difficile à vivre pour nous, cela l'est tout autant pour les animaux.

En plus d'être recouvert de poils, les animaux, comme les chats et les chiens, transpirent très peu. Chez l'humain, la transpiration est un mécanisme qui permet de rafraichir le corps et d'éviter les coups de chaud. Mais les chiens et les chats ne transpirent que par les coussinets, et très peu. Pour se réguler, ils halètent la bouche ouverte.

Les animaux sont tout autant affectés que les humains par les très fortes chaleurs. Il faut donc être vigilant au moindre signe de mal-être de son animal. Si on détecte un halètement très prononcé avec une salivation abondante, des gencives foncées, des convulsions et tremblements, des diarrhées et vomissements et de l'hyperthermie, il faut réagir vite pour éviter que cela n'empire ou l'emmener d'urgence l'animal chez un vétérinaire.



Croquetteland donne quelques conseils pour prendre soin de son meilleur ami à 4 pattes lorsqu'il fait très chaud.

Chez le chat

Que votre chat ne vive qu'en intérieur, ou qu'il ait l'habitude de se balader seul dans le quartier, il y existe de bonnes habitudes à prendre lors de périodes de fortes chaleurs.

Vous pouvez placer son panier à l'ombre, éviter de le faire jouer dans les heures chaudes de la journée et lui laisser plusieurs points d'eau (avec éventuellement un glaçon dedans pour la rafraichir). Assurez-vous de bien brosser votre chat tous les jours. S'ils ne sont pas retirés, les poils morts forment une couche opaque sur son corps et empêche sa chaleur de s'échapper et l'air frais de passer sur sa peau. Si votre boule de poils a déjà trop chaud, vous pouvez utiliser une serviette humide ou un ventilateur. Vous pouvez aussi humidifier ses coussinets, ses oreilles et sa truffe.

Si vous emmenez votre chat avec vous en voiture, ne le laissez jamais seul dans l'habitacle, même pour 5 minutes. L'intérieur d'une voiture garée au soleil peut devenir extrêmement chaud en seulement quelques minutes. Si vous êtes garés à l'ombre, le même phénomène se produira.

Chez le chien

Les chiens sont aussi sensibles que les chats à la chaleur. Mais un chien doit forcément sortir et plusieurs fois par jour. Comme pour un chat, il faut placer son panier à l'ombre, le brosser régulièrement et s'assurer qu'il a toujours à boire. La serviette humide fonctionne aussi très bien chez les chiens.

Préférez les promenades tôt le matin ou tard le soir, quand il fait un peu plus frais. Vous pouvez aussi aller en forêt pour plus de fraicheur pendant la journée, idéalement proche d'un point d'eau.

Si vous ne pouvez pas faire autrement que de balader votre chien en ville, sachez qu'il n'a rien pour protéger ses coussinets du bitume brulant. Pour savoir s'il peut supporter une telle chaleur sans se bruler, placer votre main ou votre pied nus sur le bitume. Si vous arrivez à tenir sans vous bruler, vous pouvez partir en balade, sinon, votre chien se brulera autant que vous. Pour limiter l'impact du sol brulant, il existe des baumes de protection des coussinets. Pensez aussi à emporter une bouteille d'eau en balade pour votre chien.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info