Méningites : qui doit se faire vacciner ?

Les infections à méningocoques touchent environ 500 personnes par an et causent aux deux tiers des méningites. Les nourrissons sont les plus touchés, ainsi que les enfants de 1 à 4 ans et les jeunes de 15 à 24 ans. Des vaccins permettent de se protéger de certaines méningites bactériennes.

Ainsi, le vaccin contre le méningocoque C est obligatoire pour les nourrissons nés depuis 2018. De 1 à 24 ans, une dose unique de vaccin est recommandée pour ceux qui n'ont pas été vaccinés. La vaccination contre les infections à méningocoque B est recommandée pour les nourrissons avec trois doses : à 3 mois, à 5 mois et à 12 mois.

La vaccination contre les méningocoques est aussi recommandée pour les personnes immunodéprimées et pour les personnels des laboratoires de recherche travaillant sur le méningocoque. Les voyageurs qui se rendent dans certains pays d'Afrique peuvent également recevoir un vaccin.

Enfin, s'il existe plusieurs cas dans un groupe de population, la vaccination peut être recommandée. Cela avait été le cas en août 2022, où 56.000 jeunes avaient été appelés à se faire vacciner après 12 cas, dont un mortel, dans la région Auvergne Rhône-Alpes.

