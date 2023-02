On le sait, l'eau a de nombreux bienfaits pour notre organisme. Selon les recommandations officielles de l'ANSES, il faudrait en consommer environ 1,5 l. par jour, pour un adulte, pour permettre au corps de bien fonctionner.

Sauf que nous commettons souvent des erreurs lorsque nous buvons. En effet, il arrive que l'on boit de l'eau debout ou en marchant. Un geste qui peut paraitre anodin, et pourtant, il pourrait avoir des répercussions sur notre santé et notre bien-être général.

"Pour que le corps puisse maintenir ses fonctions métaboliques importantes, il est essentiel que l'eau soit consommée de la bonne manière", explique pour commencer Nina Cohen-Koubi, médecin nutritionniste à Paris.



Comme le fait de manger debout, si vous ne consommez de l’eau qu’en position debout ou en marchant, cela peut entraîner des troubles digestifs. "De façon globale, lorsqu'on veut ingérer quelque chose, il vaut mieux être en position assise parce que tous les muscles sont relâchés", précise Nina Cohen-Koubi. Et d'ajouter : "Cela favorise une meilleure absorption de l'eau, mais aussi des aliments pour permettre une meilleure digestion."

Si par ailleurs l'eau est ingérée de manière rapide, la salive qui est un élément important pour la digestion se diluera et le corps ne pourra pas l'absorber correctement. Une eau froide bue trop vite peut quant à elle dilater la poche gastrique et générer des maux de ventre.

Boire debout n'étanche pas la soif

Mais ce n’est pas tout. Boire de l'eau debout, perturbe notre attention, qui est ainsi focalisée sur des informations extérieures plutôt que sur la quantité d'eau ingurgitée. Le cerveau est ainsi déstabilisé, ayant l’impression que le corps n’ingère que des petites quantités. "Quand on est assis pour manger ou pour boire, ça permet de faire fonctionner correctement tout le système neurologique, musculaire et surtout de prendre conscience du fait de boire", explique Nina Cohen-Koubi.

Toutefois, la spécialiste précise qu'il n'existe pas encore de consensus concernant le fait de boire de l'eau debout. "Ce n'est pas déconseillé. Je recommande généralement de boire assis avant le repas, pour préparer le tube digestif à la digestion, augmenter le sentiment de satiété et ainsi de diminuer le volume du bol alimentaire."



De l'importance de boire assis et par petites gorgées

Pour optimiser son bien-être, l'experte recommande ainsi de boire assis et en plusieurs petites gorgées plutôt que des grands verres d'eau en peu de temps. Boire le matin à jeun serait également bénéfique. En plus de mettre le corps en route, ce geste permet d'éliminer l’acidité accumulée pendant la nuit. "La salive se concentre dans la bouche durant la nuit et le fait de boire en position assise, cela va permettre de réveiller tout le système digestif et les organes de manière générale", détaille Nina Cohen Koubi.



N'oubliez pas non plus de consommer des fruits et légumes, qui regorgent d’eau comme la courgette, le chou-fleur ou le potiron.



Enfin, notez qu'il n'est pas recommandé de boire plus de 5 l. par jour. Car au-delà des trois litres d'eau recommandés, par jour, on ne parle plus d'hydratation, mais bien d'un trouble du comportement alimentaire (TCA) qu'on nomme la potomanie.



