Alzheimer : un virus favoriserait le développement de la maladie, selon une étude

La recherche sur la maladie d'Alzheimer ne cesse de progresser. Après la mise en vente de kits au Japon permettant de déceler la maladie neurodégénérative avec une simple prise de sang, une étude met en évidence le lien entre certains virus et les chances de développer Alzheimer.

Selon cette étude américaine menée sur les virus et les maladies neurodégénératives dont Alzheimer mais aussi Parkinson et certaines démences, un lien existerait bel et bien entre les infections virales et le développement de celles-ci à posteriori. C'est ce qu'ont découvert les chercheurs après avoir croisé les dossiers médicaux de quelque 500.000 patients, parmi lesquels 22 cas se sont révélés représentatifs. En particulier les personnes ayant contracté une encéphalite virale au cours de leur vie.

D'après les résultats, notamment relayés par nos confrères de Franceinfo, les personnes ayant été atteintes par ce virus qui provoque une inflammation du cerveau, ont 20 fois plus de chances que les autres de développer Alzheimer en vieillissant. L'apparition de la maladie peut même survenir 15 ans après la guérison du virus, qui rend vulnérable le système nerveux, plus à même d'être attaqué. Ainsi, l'étude conclut que la vaccination, efficace contre les virus, serait un moyen de réduire les risques de développer des maladies neurodégénératives.

