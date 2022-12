Amputé de son pénis après une erreur médicale, un Nantais réclame réparation

En 2014, les médecins diagnostiquent à Xavier un cancer de la peau au niveau de la verge. "Comme on peut en avoir un sur la main, c'était là sur le gland. Au mauvais endroit", témoigne Xavier au micro de RTL. Son urologue, au CHU de Nantes, préconise alors une ablation de la tumeur, en coupant une partie du gland.

"Il ne voulait pas me couper complètement le gland, il pensait que ça allait suffire", poursuit Xavier. Sauf que le cancer "a repris le dessus". "C'était une douleur indescriptible. Je me faisais des cocktails de codéine pour me calmer. Au bout d'un moment ça rend fou. J'ai même voulu me la couper moi-même, avec un cutter. J'avais tout ce qu'il fallait. J'avais la bétadine. J'avais tout".

Une expertise a identifié une erreur médicale, le médecin nantais n'avait pas retiré la totalité des cellules cancéreuses. Depuis, cet homme de 38 ans et père de trois enfants a consulté un autre médecin qui, vu la progression du cancer, a été obligé de lui amputer totalement son organe génital.

"Je n'y peux rien, j'ai juste mes testicules et c'est tout. Au niveau de la sensibilité, c'est zéro. Il était hors de question que je touche à ma femme. Aujourd'hui, on arrive à faire quelques trucs, mais bon c'est très limité. Mon intégrité a été touchée et le sera pour toujours", confie-t-il. L'avocat de Xavier réclame près d'un million d'euros, la décision est attendue d'ici à ce vendredi 23 décembre.

