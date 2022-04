Dordogne : déclaré mort par erreur, il ne peut plus percevoir sa retraite ni utiliser sa carte Vitale

L'histoire pourrait prêter à sourire, mais dans les faits, ce n'est pas le cas. Depuis le début du mois de mars dernier, Jean-Claude Laprie est officiellement mort pour la plupart des agences administratives françaises. En cause, le décès - bien réel - d'un homonyme dans un département voisin à cette période-là.

Conséquence de cette déclaration de décès, le retraité ne perçoit plus de pension de la part de la Carsat, mais il ne peut plus non plus se servir de sa carte Vitale. Interrogé par nos confrères de France 3 Nouvelle-Aquitaine, qui rapportent cette mésaventure, il s'est expliqué sur les angoisses suscitées. "Se retrouver sans retraite, sans couverture sociale sans rien... Si on va à l'hôpital, il faut payer ? Et comment on se fait rembourser après ?" Autant de questions qui pourraient trouver des réponses dans les prochains jours.

En effet, la CPAM (Sécurité sociale) et la Carsat (assurance retraite) de la Dordogne - dont dépend Jean-Claude - ont toutes les deux reconnus l'existence d'une erreur. Pour autant, le 15 avril dernier, celui-ci n'avait toujours pas reçu les versements annulés de sa pension de retraite. En revanche, le retraité a eu la surprise de recevoir sa carte d'électeur, en pleine période d'élection présidentielle. Un événement qu'il dit avoir vécu comme une provocation. "Je ne vais pas voter, je suis mort !", a-t-il lancé à nos confrères.