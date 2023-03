Alimentation : les fruits séchés sont-ils bons pour la santé ?

Les fruits séchés sont obtenus par déshydratation des fruits frais : prunes, abricots, raisins, dattes, bananes. Ils contiennent 80 à 90 % d’eau en moins et concentrent donc leurs nutriments et leur saveur, et apportent au moins 4 ou 5 fois plus de calories.

Ces pépites d’énergie sont d’excellents alliés contre la fatigue. Dans la pratique sportive, ils redonnent notamment du tonus sans surcharger l’estomac. A l’exception de la vitamine C, détruite sous l’effet de la chaleur, les fruits séchés sont aussi plus riches en vitamines et minéraux que leurs homologues frais. Ce sont, par exemple, de bonnes sources de magnésium, anti-fatigue et anti-stress, et de fer anti-anémique.

Ces fruits sont d'ailleurs très sucrés. Les sucres constituent en effet jusqu’à 80% de leurs apports. On peut légitimement se demander si quelque chose qui contient autant de sucre est vraiment bon pour nous. Malgré leur forte teneur en sucre, ils ne font pas monter brutalement la glycémie, le taux de sucre dans le sang, car ils sont également riches en fibres qui ralentissent l’absorption intestinale du sucre.

Leur teneur en fibres est intéressante car la plupart d’entre nous ne mangeons pas assez de fibres. Ils peuvent nous aider à atteindre la recommandation d’en consommer au moins 25 grammes par jour. Les fruits séchés contribuent ainsi à réguler le transit intestinal. Les fruits séchés ont d’autres bienfaits : ce sont aussi de puissants anti-âge. Ils concentrent des substances aux propriétés anti-oxydantes capables de lutter contre les méfaits des radicaux libres, en cause dans le vieillissement et de nombreuses maladies chroniques. Parmi ces fruits secs, les pruneaux sont particulièrement intéressants.

Choisir des fruits séchés les plus naturels possible

Riches en antioxydants, en vitamine K et en potassium intervenant dans le maintien de la qualité osseuse, ils favorisent la santé des os. Les études montrent que leur consommation aide à prévenir et à ralentir la perte osseuse chez les femmes après la ménopause.

Les figues séchées se distinguent aussi par leur richesse en calcium. Elles sont intéressantes quand ne mange pas de produits laitiers. Les raisins secs apportent, quant à eux, beaucoup de fer. Les bananes séchées, riches en amidon et en sucres simples, fournissent de l’énergie durable. Idéal pour les efforts prolongés, comme la course et le vélo. Quant aux baies de goji, ce sont d’excellents remontants car leur teneur en minéraux dépasse celle des autres fruits séchés et elles sont également riches en protéines.

Pour bien choisir ses fruits séchés, il faut les prendre le plus naturel possible. On regarde donc l’étiquetage et on vérifie qu’il n’y a pas d’additifs indésirables. Certains industriels enduisent les fruits séchés d’huile de palme, de sirop de glucose pour les rendre encore plus appétissants. Par ailleurs, sauf si on les choisis bios, il n’est pas rare qu’ils contiennent des sulfites, des conservateurs potentiellement allergisants.

On considère qu’une portion raisonnable équivaut à 30 grammes, soit environ 4 pruneaux, abricots, figues ou l’équivalent d’une petite poignée de raisins secs ou de baies de goji. En raison de leur richesse en sucres, ils sont toutefois à consommer avec modération, pas plus d’une fois par jour dans le cadre d’une alimentation équilibrée.

