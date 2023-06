Alimentation : Jessie Inchauspé partage ses recettes pour un petit déjeuner idéal

Depuis l'enfance, on nous répète que c'est le repas le plus important de la journée. Pourtant, on ne sait pas toujours vraiment quoi manger au petit déjeuner. Pour vous aider voici quelques conseils pour un petit déjeuner sain et savoureux.

Pour éviter le pic de glycémie et notamment la fameuse fringale de la mi-journée l'idéal est d'opter pour un petit déjeuner salé car si on prend du sucre au petit déjeuner pendant un petit moment, on va se sentir un peu "réveillé". Mais en fait, ce n'est pas de l'énergie. En mangeant du sucre au petit déjeuner on libère de la dopamine (hormone du plaisir) dans le cerveau. Sauf que le sucre au petit déjeuner en interne, ça fatigue nos mitochondries, les petites usines dans nos cellules qui fabriquent de l'énergie, donc à long terme, ça entraîne de la fatigue chronique et des fringales.

Il est donc clair que pour avoir de l'énergie, il faut prendre un petit déjeuner salé. Et pour cela il faut des protéines, de la matière grasse, un peu de fibres, des fruits entiers si on veut, et un peu de pain ou de féculents pour le goût. Pour vous aider à faire ce changement, l'omelette est idéale. Pour cela, il faut deux œufs, de la feta et des tomates cerise. Plier ensuite l'omelette en deux et déguster.

Autre alternative sucrée-salée, la " pomme en pyjama". Lorsqu'on mange quelque chose de sucré, il est judicieux pour notre glycémie de leur mettre des "vêtements" comme des protéines ou des matières grasses. De cette façon on réduit le pic de glucose qu'ils créent. Pour cette recette, il faut une pomme, du fromage et un peu de noix, que l'on mélange dans un bol.

