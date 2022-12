Dans un rapport, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation (Anses) a appelé à la précaution lors de la prise de compléments alimentaires à base de curcuma, qui peuvent avoir "des effets indésirables". "Les effets les plus fréquemment rapportés sont des malaises, de l'asthénie, des symptômes digestifs et des perturbations hépatiques" indique-t-elle.

Plus globalement, il n'existe aucune réglementation européenne sur les quantités maximales à respecter lors de la prise des compléments alimentaires. Et leurs usages sont nombreux : booster votre énergie, mieux dormir ou éviter un rhume par exemple.

En 2019, 60 Millions de consommateurs a passé au crible 120 compléments alimentaires et avait appelé à la vigilance. En effet, leur efficacité est rarement confirmée scientifiquement. Et puis, le magazine rappelle que, dans ces produits, on trouve de nombreux additifs et mélanges. Le colorant rouge allura, par exemple, favoriserait l’hyperactivité chez les enfants.

Michel Cymes, se faisant écho du magazine Prescrire, mettait en garder sur l'utilisation d'iode pour les femmes enceintes. Il rappelait : "trop d’iode quand on est enceinte, c’est mauvais pour l’enfant que vous attendez. Il peut naitre avec une hypothyroïdie , un goitre, des problèmes d’audition voire des troubles du développement intellectuel". Il vaut mieux se tourner vers des produits de la mer, les œufs ou les produits laitiers.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info