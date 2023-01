Alimentation et santé : 5 aliments pour prendre soin de votre foie

Organe essentiel à l'équilibre du métabolisme, notre foie permet de stocker les nutriments et de transformer les substances toxiques qui circulent dans notre corps, comme le rappelle Passeport Santé. Ces fonctions font de lui une composante importante de notre digestion et de l'activité de notre corps. Garder son foie en bonne santé est capital pour maintenir une hygiène de vie saine.

Une alimentation trop riche pourrait endommager cette partie de votre corps. Lorsqu'il transforme et stocke sous forme de graisses les glucides qu’on mange en excès par rapport à ses besoins énergétiques, on parle de la maladie du foie gras, qui touche environ 10 millions de Français. Pour vous aider à maintenir votre foie en bonne santé, ne tombez pas dans le piège des produits miracles estampillés "détox" ! Vous pouvez simplement incorporer ces cinq ingrédients à votre alimentation.

L'avocat

Reconnu pour ses vertus antioxydantes qui vous confèrent un teint resplendissant, l'avocat est aussi un aliment clé d'une bonne santé digestive de part sa teneur en vitamines et en protéines. Grâce aux fibres et aux caroténoïdes dont il est constitué, ce fruit fait baisser le taux de cholestérol en absorbant le mauvais gras et en favorisant le bon. En conséquence, il permet de réparer les dommages subits par le foie et le protège.



Le pamplemousse

Juteux et acidulé, le pamplemousse est le fruit phare d'une alimentation saine. Faibles en calories, ses nutriments boostent votre système immunitaire grâce à la vitamine C, qui vous assure de rester en bonne santé. En consommer régulièrement permet de prévenir en amont tous les dégâts que pourrait subir votre foie. S'il est déjà mal en point, ses enzymes permettent de détoxifier votre foie et la nariginine, un composant de flavonoïde, permet d'évacuer le gras présent plutôt que de le stocker.

Le curcuma

En assaisonnement de vos plats ou dans vos boissons, le curcuma est l'épice la plus bénéfique pour votre santé. Anti-inflammatoires et antioxydantes, ses propriétés permettent de soigner de nombreuses maladies et de lutter contre certains symptômes. Mais c'est aussi un protecteur reconnu de votre foie lors de la prise de certains aliments ou médicaments s'ils sont composés d'ingrédients toxiques.

L'ail

Médicalement, l'ail est reconnu pour ses propriétés anti-septique et anti-inflammatoire. Ses effets physiologiques miraculeux sont en partie dus à l'allicine et à ses composés soufrés. Antibiotique d'origine naturel, l'ail permet donc de soigner tous vos problèmes digestifs. De plus, le sélénium aide le foie dans la détoxication de votre foie endommagé.

Le café

Le café réveille et nous permet d'être plus efficace au travail en moins de trente minutes. Si le café fait débat pour ses risques et ses bénéfices, on lui reconnaît toutefois des vertus quant aux maladies cardiovasculaires et face au risque de diabète. Effet bénéfique moins connu, cette boisson chaude réconfortante permet aussi de limiter les risques de développer une maladie du foie.



