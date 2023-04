Pourquoi les cancers du foie vont se multiplier d'ici 2040 ?

"Le nombre de nouveaux cas et de décès dus au cancer du foie pourrait augmenter de plus de 55 % d'ici 2040." Voici l'une des principales conclusions d'une étude du Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) publiée dans le Journal of Hepatology. Plusieurs facteurs entrent en jeux dans la multiplication de ce cancer.

En premier lieu, l'hépatite B et C sont et resteront "les facteurs de risque exogènes les plus importants du cancer primitif du foie". Mais d'autres facteurs externes vont petit à petit prendre de l'importance : "la consommation excessive d'alcool et les affections connexes du syndrome métabolique, du diabète de type 2, de l'obésité et de la stéatose hépatique non alcoolique". L'augmentation démographique est aussi un facteur décisif dans la future augmentation des cas.

En 2020, "905.700 personnes ont été diagnostiquées et 830.200 personnes sont mortes d'in cancer du foie", détaille l'étude. Ces chiffres devraient augmenter de 55 % d'ici 2040. Néanmoins, "le cancer primitif du foie dû à certaines causes est évitable si les efforts de contrôle sont appliqués en priorité", rappelle l'étude. En 2018, Santé publique France a indiqué que 8.697 personnes étaient mortes d'un cancer du foie en France.

