Foie gras, saumon fumée, dinde farcie, champagne, bûche glacée, chocolat... Les fêtes de fin d'année s'accompagnent souvent d'un menu très appétissant. Mais les plats servis à table à Noël ou à la Saint-Sylvestre sont certes les plus savoureux, mais aussi les plus copieux de l'année. Trois conseils pour préparer votre corps pour profiter aux mieux de ces mets !

Contrairement aux idées reçues, faire une diète avant d'entamer le marathon des fêtes n'est pas une bonne idée. En se privant quelques jours avant, premièrement la faim va se faire sentir et on va se jeter plus facilement la nourriture dès l'apéritif. Deuxième chose, en temps de privation, le corps humain stocke davantage de gras qu'avec une alimentation suffisante et équilibrée.

1. Privilégier une alimentation saine et naturelle

Sans aucun doute, les repas de fête qui vous attendent sont riches en graisses, protéines et sucres, et ce, de façon exorbitante. Si vous tenez à faire attention, pour pouvoir en profiter le moment venu, tous les sucres, graisses, gluten, produits laitiers, protéines lourdes (œufs et viandes grasses) et autres plats industriels sont à éviter ou à consommer en très faible quantité à moins d'une semaine du réveillon de Noël.

Pour continuer à vous faire plaisir, choisissez une alimentation moins dense et plus saine, à base de légumes et de fruits frais de saison issus de l'agriculture biologique. Les céréales complètes et les fruits secs, riches en fibres, ainsi que les soupes et les bouillons, feront du bien à votre organisme. N'oubliez pas de cuire le tout à feu doux, pour préserver tous les précieux nutriments présents naturellement dans ces aliments.

2. Se purifier avec une bonne hydratation

À table, le champagne, le cidre et le vin rouge seront de mise. Mais avant de remplir vos verres d'alcool sans modération au réveillon, abstenez-vous d'abuser de café, de sodas, de boissons alcoolisées ou sucrées. Si vous tenez toutefois à être énergisé au réveil, incorporez à votre routine matinale du thé vert ou du jus de citron.

Même si leurs effets "détox" n'ont jamais été scientifiquement prouvés, ils seront toujours plus bénéfiques que les boissons sucrées, ennemi juré du foie, chargé d'éliminer les toxines de notre corps. Le seul moyen efficace à ce jour reste toujours l'eau. Plus on en boit, plus on filtre, et mieux on nettoie son corps ! Pour cela, il faut en avaler 1,5 litre à 2 litres par jour.

3. Se bouger avec une activité physique

Si votre objectif est de vous sentir bien dans votre corps avant les fêtes pour passer un bon moment avec votre proche, ne passez pas à côté du sport ! Pour être en forme pour danser toute la nuit, une alimentation et une hydratation saine doivent être complétées par des activités physiques régulières. Faire du sport fait transpirer, ce qui permet d'éliminer naturellement toutes les toxines présentes dans votre organisme tout en vous permettant de garder une bonne forme physique.

Enfin, en prévision des courtes nuits qui vous attendent, dormez un maximum. Une nuit de huit heures avec un sommeil calme et apaisé reposera votre organisme et vous empêchera de piquer du nez entre le fromage et le dessert. Chassez les écrans de votre routine nocturne pendant quelques jours et aérez bien votre chambre pour que la température atteigne 19°C, pas plus. Car plus il fait chaud dans votre chambre, moins votre sommeil sera réparateur.