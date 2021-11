Comment continuer à faire du sport malgré le froid ?

3 à 6 degrés de moins sont attendus ce week-end en raison d'une vague de froid à partir de samedi après-midi jusqu'à lundi après-midi sur la moitié nord du pays. Avec la chute des températures, il n'est pas toujours facile de faire du sport en extérieur, alors que depuis plus d'un an et la période de confinement, beaucoup de Français se sont mis à la course à pieds. Pour continuer à faire du sport malgré le froid, il n'est pas question de faire n'importe quoi et de s'exposer à la morsure glaciale du vent sans un minimum de précautions.

Michel Cymes recommande donc de bien s'échauffer pour éviter que les articulations prennent froid. Ensuite il faut soigner l'isolation. La consigne est simple, c'est la règle des "trois couches" de vêtements. Une première pour respirer, une deuxième pour isoler et une troisième pour protéger. S'il fait vraiment très froid, optez pour le vêtement "seconde peau". Léger, technique et doux, il permet surtout de conserver la chaleur de votre corps sans entraver vos mouvements.

Autre conseil : n'hésitez pas à vous habiller en noir : les couleurs foncées absorbent les rayons solaires. Vous devez également protéger vos extrémités du corps avec gants, chaussettes et bonnet.

Bien s'hydrater

Côté respiration maintenant, il vaut mieux respirer par le nez et expirer par la bouche,

si l'effort n'est pas trop soutenu précise Michel Cymes. L'air froid sera un peu réchauffé avant d'arriver par les poumons. Côté boisson, on opte évidemment pour l'eau. On n'oublie surtout pas de s'hydrater car la respiration de l'air froid accélère la déshydratation. Si vous craignez la petite fringale, quelques fruits secs ou barres de céréales feront l'affaire.

Ces en-cas contiennent tout le sucre nécessaire dont vos muscles ont besoin pour combattre le froid et vous apporter de l'énergie. En ces temps où l'épidémie de Covid-19 regagne du terrain, continuer à faire du sport alors qu'il fait froid est très bénéfique pour la santé. Cela aide à canaliser son stress mais aussi à mieux résister aux virus qui se multiplient.