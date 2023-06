Alimentation : en quoi consiste le régime cétogène ?

Voici un régime qui propose de grandement chambouler nos principes habituels d'alimentation. Particulièrement apprécié depuis plusieurs années, le mode de nutrition cétogène propose d'inverser le type de nutriments consommé quotidiennement. Finie, la dose importante de glucides et place aux lipides. Pour mener à bien ce régime, qui peut entraîner une perte de poids relativement rapide, les lipides doivent ainsi représenter les trois-quarts de l'alimentation.

La diète cétogène correspond donc à une nutrition composée à 75% de lipides, 20% de protéines et seulement 5% de glucides (environ 50 grammes par jour). Comme l'explique Passeport Santé, le but de ce type d'alimentation et de mettre son corps en état de cétose. On atteint cet état quand le corps n’a plus assez de glucides, et fait appel à une autre source d’énergie : la graisse corporelle. Ces acides gras se transforment alors en cétone, aussi appelés corps cétoniques. Pour atteindre ce stade, qui permet par la suite de ressentir un sentiment de satiété et de perdre rapidement du poids, il est conseillé de suivre un régime cétogène au moins 2 à 4 semaines.

Ce régime a été développé dans les années 1920 pour aider des enfants atteints d’épilepsie à réduire leurs crises. Appelé aussi régime keto, il a en effet démontré des effets anticonvulsifs. Il permet aussi d'améliorer les symptômes du diabète de type 2 et des maladies cardiovasculaires.

Que peut-on manger lors de ce régime ?

Quand on veut suivre le régime cétogène, certains aliments sont autorisés et encouragés, tandis que d'autre sont formellement interdits. Voici la liste de ce que doit contenir votre assiette : poissons, fruits de mer, viande, volaille, œufs, beurre, huiles végétales, vinaigre, jus de citron, olives, avocat, légumes pauvres en glucides (épinards, laitue, kale), fromage à pâte dure (100 g par jour). D'autres aliments doivent eux être consommés avec modération : le lait entier, les yaourts au lait entier, les légumes plus riches en glucides (sauf carotte, betterave, patate douce, pois et maïs), le vin, l'alcool fort et enfin le café sans sucre.

Tous les aliments très forts en glucides sont eux interdits, car ils empêchent l'entrée en cétose : le sucre et les produits sucrés, les céréales, les féculents, le pain, les pâtisseries, les viennoiseries, les biscuits, les fruits sauf les baies, la pomme de terre, les légumes sucrés (betterave, maïs, carotte), le fromage à pâte molle, le fromage frais, les boissons gazeuses, le chocolat, le miel, la confiture, le sirop, les jus de fruits, les sauces sucrées, les yaourts aromatisés et enfin, les compotes de fruits sucrées.

De possibles effets indésirables

Dans les premières semaines de ce régime, des effets secondaires très désagréables peuvent néanmoins se manifester. Il y a notamment un risque de déshydratation, de constipation et d'hypoglycémie. Il est ainsi conseillé de prendre quelques suppléments de fibres et de vitamines au début de cette diète. Mais ce type d'alimentation pourrait plus se définir comme un mode de vie qu'un régime alimentaire à durée déterminée.

