Alimentation : attention aux idées reçues sur les produits laitiers

On entend tout et son contraire sur les produits laitiers et leur supposé impact sur le système digestif, leur capacité à favoriser le cancer, des pathologies rhumatismales, des maladies inflammatoires ou auto-immunes. L'occasion parfaite pour démêler le vrai du faux et rappeler qu'il ne faut pas diaboliser les produits laitiers... tout comme il ne faut pas non plus les encenser. À l'instar de beaucoup d'aliments, ils ont leur place dans une alimentation équilibrée.

Tous les produits laitiers ne se valent pas. Certains sont à privilégier. Il est recommandé d’alterner lait, yaourts et fromages. Leur teneur en matières grasses, en sel et en calcium diffère. C’est la raison pour laquelle il est bon de varier. Si possible, privilégiez les produits bios car ils contiendront moins de résidus de pesticides.

