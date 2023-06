Agriculture : Mac Lesggy vous explique pourquoi même le bio utilise des pesticides

Bio ne signifie pas sans pesticides. Une enquête de Cash Investigation a rappelé que l’agriculture bio utilisait des pesticides, et même des pesticides dangereux. Alors, je me suis dit qu’un petit point n’était pas inutile pour remettre les pendules à l’heure. Les agriculteurs bio utilisent des pesticides. En maraîchage, en arboriculture et en vigne bio, les agriculteurs utilisent des insecticides contre les insectes, et des fongicides contre les champignons et les moisissures.

Ces produits sont soit d’origine naturelle, comme le soufre, pyrèthre, l’azadirachtine ou le spinosad, soit synthétisé, c’est-à-dire obtenus par une réaction chimique, comme le sulfate de cuivre, qui mélangé à la chaux donne la célèbre bouillie bordelaise. Donc quand vous lisez, "le bio c’est sans pesticides", ou même "sans pesticides de synthèse" c’est faux.

"Cultivé sans pesticides" ne signifie pas bio

Ces pesticides sont évidemment toxiques. C’est la raison d’être d’un pesticide. Il est d’abord toxique pour l’insecte ou la moisissure contre lequel il est appliqué : qu’il s’agisse d’un puceron, d’une mouche blanche, de champignons comme l’oïdium ou le mildiou. Mais au-delà de l’espèce qu’ils ciblent, ils sont également toxiques pour d’autres êtres vivants du milieu. Le spinosad par exemple est toxique pour les abeilles.

C’est pourquoi, en bio, comme en conventionnel l’emploi des pesticides n’est jamais anodin ; qu’il faut essayer d’en employer le moins possible, de préférence en cas d’attaque ou de risque d’attaque avéré par des ravageurs. Et c’est ce que font l’immense majorité des agriculteurs bio ou conventionnel : d’abord parce qu’ils sont responsables et aussi, soyons un peu cyniques, parce que les pesticides coûtent extrêmement cher. On ne les gaspille pas.

Des organismes de contrôle

Ainsi acheter des produits bio n'est pas dangereux mais comporte des risques. Quand on répand un pesticide sur une culture, il commence à se dégrader sous l’action de l’air et du soleil, il se dégrade en d’autres substances qui elles sont inoffensives. Au bout de quelques jours, ce sont des délais qu’on connait bien, il ne reste qu’une infime quantité du pesticide. C’est pour cela qu’il y a un délai réglementaire entre épandage de pesticides et récoltes.

Donc, on utilise bien des pesticides en bio même si certains aimeraient bien vous faire croire le contraire. Mais en bio comme en conventionnel il ne reste plus de pesticides, ou d’infimes quantités de pesticides dans les produits quand vous les achetez. La dernière étude de l’EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments) dit qu’au niveau européen, dans 99% des produits bio et 95% des produits conventionnels on ne trouve pas de résidus de pesticides au-dessus des limites maximales réglementaires. Et pour la santé, les uns valent les autres. Plein d’études scientifiques ont été faites sur le sujet, aucune n’a jamais démontré le contraire. Donc vous pouvez donc les acheter et les consommer, les uns comme les autres, en toute sécurité.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info