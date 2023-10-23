Dolirhume, actifed, humex, tous ces m\u00e9dicaments vendus sans ordonnance en pharmacie pour soulager les sympt\u00f4mes de rhumes seraient tout simplement dangereux. \u00c0 tel point que l\u2019Agence de s\u00e9curit\u00e9 du m\u00e9dicament recommande aux Fran\u00e7ais, en concertation avec les professionnels de sant\u00e9, de ne plus consommer ces m\u00e9dicaments . Ttous ces m\u00e9dicaments contiennent de la pseudo\u00e9ph\u00e9drine. Cette substance a un effet vasoconstricteur c\u2019est-\u00e0-dire qu\u2019elle resserre les vaisseaux sanguins. Lorsque les vaisseaux sanguins de votre paroi nasale c\u2019est-\u00e0-dire au niveau du nez, sont resserr\u00e9s, vous avez moins de s\u00e9cr\u00e9tions et de mucus qui sont produits. Par cons\u00e9quent, votre nez coule moins. Le probl\u00e8me, c\u2019est que cette pseudo\u00e9ph\u00e9drine agit sur d\u2019autres vaisseaux du corps humain, comme ceux du cerveau ou du c\u0153ur. Une substance \u00e0 l'origine de troubles neurologiques ou cardiaques. Cette substance est suspect\u00e9e d\u2019\u00eatre \u00e0 l\u2019origine de troubles neurologiques , comme le syndrome d\u2019enc\u00e9phalopathie post\u00e9rieure r\u00e9versible ou de vasoconstriction c\u00e9r\u00e9brale r\u00e9versible. Nul besoin de vous expliquer \u00e0 quoi correspondent ces maladies, rien qu\u2019avec le nom, vous n\u2019avez pas envie de les contracter. Au niveau du c\u0153ur, ces m\u00e9dicaments sont susceptibles d\u2019entrainer de l\u2019hypertension art\u00e9rielle ou encore un infarctus du myocarde , en particulier chez le sujet jeune et sans aucun ant\u00e9c\u00e9dent. Ces risques d\u2019effets ind\u00e9sirables sont certes graves mais rares. Mais c es risques sont potentialis\u00e9s si dans le m\u00eame temps on vous prescrit un autre vasoconstricteur sous forme de spray nasal et que vous associez les vasoconstricteurs de l\u2019Actifed et le vasoconstricteur sous forme de goutte. Sauf que la plupart du temps, les patients ne disent pas qu\u2019ils prennent d\u00e9j\u00e0 ces traitements en autom\u00e9dications et l\u00e0 que les accidents peuvent arriver. D\u2019une fa\u00e7on g\u00e9n\u00e9rale, il faut donc les \u00e9viter. La balance b\u00e9n\u00e9fice risque est extr\u00eamement d\u00e9favorable . Le b\u00e9n\u00e9fice de ces m\u00e9dicaments c\u2019est d\u2019avoir le nez qui coule moins et les risques c\u2019est une atteinte cardiaque ou neurologique. Donc m\u00eame si le risque est faible, le jour o\u00f9 \u00e7a vous arrive, je peux vous assurer que vous le regretter. Vous remarquez d\u2019ailleurs qu\u2019en r\u00e8gle g\u00e9n\u00e9rale aucun m\u00e9decin ne vous prescrira jamais ou ne recommandera jamais ce genre de m\u00e9dicament. Comment traiter un nez qui coule. Il est important de le traiter car ce nez qui coule, il coule devant avec les s\u00e9cr\u00e9tions mais aussi dans l\u2019arri\u00e8re-gorge, c'est ce qui fait que vous allez tousser. Il va aussi stagner dans les sinus et donner une sinusite ou encore remont\u00e9 le long d\u2019un canal jusqu\u2019\u00e0 l\u2019oreille pour donner une otite notamment chez les enfants. Ce que je recommande \u00e0 tous les patients que je vois, c\u2019est d\u2019investir dans une petite seringue avec un embout en silicone, d\u2019 acheter du s\u00e9rum physiologique et de se rincer plusieurs fois par le nez . C\u2019est tr\u00e8s efficace notamment chez les enfants. Ou avec une poire de lavement aussi. En vrai, faites comme vous voulez ou comme vous avez l\u2019habitude de faire. Cela peut \u00eatre des pipettes de s\u00e9rum physiologique, une poire de lavement, un spray comme le st\u00e9rimar ou le prorhinel. Ou encore certains contenant de la marjolaine et de l\u2019argent colloidal, reconnus pour leurs propri\u00e9t\u00e9s antibact\u00e9riennes. Ou d\u2019autres enrichis en propolis, huiles essentielles de Niaouli, de Pin sylvestre pour humidifier, nettoyer et d\u00e9congestionner les fosses nasales. Bref, vous l\u2019aurez compris, il existe plein d\u2019alternatives non dangereuses et efficaces pour soigner un nez qui coule en se passant de ces m\u00e9dicaments que je consid\u00e8re comme dangereux en tant que m\u00e9decin. J\u2019esp\u00e8re qu\u2019on aura le courage un jour de les interdire.