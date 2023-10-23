Le vaccin contre la grippe revient chaque ann\u00e9e. Il est fortement recommand\u00e9 pour les personnes \u00e2g\u00e9es de 65 ans et plus et pour les personnes \u00e0 risque. Mais beaucoup ne suivent pas cette recommandation. L\u2019hiver dernier, seulement la moiti\u00e9 des personnes \u00e0 risque de grippe s\u00e9v\u00e8re s\u2019est vaccin\u00e9e. Peut-\u00eatre parce que de nombreuses id\u00e9es re\u00e7ues circulent toujours \u00e0 propos du vaccin contre la grippe. Par exemple, on entend souvent dire : "Ce n\u2019est pas la peine que je me fasse vacciner car \u00e7a ne va pas m\u2019emp\u00eacher d\u2019attraper la grippe". D\u00e9j\u00e0, il faut pr\u00e9ciser une chose : on peut croire qu\u2019on a attrap\u00e9 la grippe alors qu\u2019on a seulement un syndrome grippal . En automne et en hiver, il y a plein de virus respiratoires qui peuvent donner des sympt\u00f4mes proches de la grippe. Pour revenir au vaccin, certes, il ne prot\u00e8ge pas \u00e0 100%. Selon les souches qui circulent, leurs mutations \u00e9ventuelles et en fonction de son \u00e2ge et de son \u00e9tat de sant\u00e9, le vaccin a une efficacit\u00e9 variable. "Elle est en moyenne autour de 50-60%" , pr\u00e9cise le Dr Anne Mosnier, m\u00e9decin g\u00e9n\u00e9raliste et \u00e9pid\u00e9miologiste. "On peut donc de temps en temps attraper la grippe m\u00eame si on est vaccin\u00e9, mais le risque de subir une forme grave de la maladie est alors extr\u00eamement r\u00e9duit". Les femmes enceintes plus \u00e0 risque. Les femmes enceintes sont invit\u00e9es \u00e0 se faire vacciner contre la grippe car elles sont plus \u00e0 risque d\u2019avoir des complications, notamment respiratoires. Avoir la grippe pendant une grossesse peut aussi exposer \u00e0 un risque d\u2019accouchement pr\u00e9matur\u00e9, voire de fausse couche, \u00e0 cause de la fi\u00e8vre qui provoque des contractions ut\u00e9rines. L\u2019id\u00e9e que le vaccin serait mauvais pour le f\u0153tus est fausse. C\u2019est tout l\u2019inverse : les souches de virus contenues dans le vaccin sont inactiv\u00e9es. Le vaccin est s\u00fbr. Il prot\u00e8ge la maman gr\u00e2ce aux anticorps qu\u2019elle va produire contre la grippe. Et aussi le b\u00e9b\u00e9 car ces anticorps vont passer le placenta et vont le prot\u00e9ger jusqu\u2019\u00e0 ses six premiers mois. Et qu'en est-il des enfants ?. C\u2019est une nouveaut\u00e9, cette ann\u00e9e, le vaccin est aussi propos\u00e9 aux enfants \u00e0 partir de deux ans et jusqu\u2019\u00e0 17 ans , m\u00eame s\u2019ils ne pr\u00e9sentent pas de comorbidit\u00e9s. L\u2019int\u00e9r\u00eat de vacciner les enfants, c\u2019est d\u2019abord de les prot\u00e9ger. La grippe peut aussi clouer au lit les plus jeunes, avec une forte fi\u00e8vre. Et des enfants mieux prot\u00e9g\u00e9s, c\u2019est gagnant pour tout le monde. "On sait qu\u2019ils jouent un r\u00f4le important dans la circulation du virus", souligne le Dr Anne Mosnier. " Donc en vaccinant les enfants, on les prot\u00e8ge, on prot\u00e8ge leur famille, leur entourage, et on limite la diffusion de la grippe" . Il ne sert \u00e0 rien d'attendre. La protection conf\u00e9r\u00e9e par le vaccin n\u2019est effective que 15 jours apr\u00e8s l\u2019injection, le temps de produire des anticorps. Donc on n'a pas int\u00e9r\u00eat \u00e0 attendre pour se faire vacciner m\u00eame si la grippe n'est pas encore sur le territoire. Attendre, c\u2019est prendre le risque de ne pas avoir de protection quand l\u2019\u00e9pid\u00e9mie va d\u00e9marrer. Le vaccin prot\u00e8ge pendant six mois, donc m\u00eame si l\u2019\u00e9pid\u00e9mie est longue, on sera prot\u00e9g\u00e9 pendant toute sa dur\u00e9e. Enfin, que l\u2019on soit vaccin\u00e9 ou non, les gestes barri\u00e8res sont \u00e9galement tr\u00e8s utiles pour se prot\u00e9ger de la grippe et de tous les autres virus respiratoires : remettre le masque en cas de sympt\u00f4mes ORL et au moins pour les personnes fragiles, dans les lieux tr\u00e8s fr\u00e9quent\u00e9s, a\u00e9rer les espaces clos, tousser ou \u00e9ternuer dans son coude, se laver r\u00e9guli\u00e8rement les mains, sont de bons r\u00e9flexes pour se prot\u00e9ger et pour prot\u00e9ger les autres.