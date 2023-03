Accident de Pierre Palmade : qu'est-ce qu'un accident vasculaire cérébral ?

Assigné à résidence à l'hôpital de Villejuif, Pierre Palmade a été transféré ce samedi 25 février aux soins intensifs du Kremlin-Bicêtre suite à un accident vasculaire cérébral. Conscient, le pronostic vital de l'humoriste n'était pas engagé et les médecins ont pu rapidement le prendre en charge. Ce lundi 27 février, la cour d'appel de Paris a délibéré en faveur du placement en détention provisoire de l'accusé. Mais, qu'implique exactement un accident vasculaire cérébral ?

Les AVC sont causés par un arrêt brutal de la circulation du sang au niveau du cerveau, soit à cause de la présence d'un caillot qui bouche une artère allant vers le cerveau – on parle alors d'un AVC ischémique, le plus fréquent qui survient 80% des cas. Cet arrêt peut aussi être dû à la rupture d'une artère, provoquant ensuite une hémorragie cérébrale, d'où le nom d'AVC hémorragique.

Pour rappel, en France, un AVC a lieu toutes les 4 minutes, et près de 150.000 personnes sont touchées chaque année. Dans la majeure partie des cas, les patients victimes de cette attaque cérébrale ont plus de 65 ans, mais il touche aussi les moins de quarante ans dans un dixième des cas.

Quelles sont les conséquences d'un AVC ?

Si l'AVC est détecté à temps et qu'on administre au patient des traitements efficaces, les séquelles peuvent être minimes. Si en revanche la prise en charge a été réalisée tardivement, elles peuvent être bien plus importantes. Les conséquences dépendant avant tout de l'étendue des zones touchées. Les patients peuvent être victimes de difficulté d'élocution, d'aphasie, de paralysie d'un ou plusieurs membres, de troubles de la mémoire et de la concentration.

Les rééducations prennent un temps considérables et peuvent durer plusieurs années. Pour rappel, l'accident vasculaire cérébral est la première cause de handicap acquis chez l'adulte, mais dans certains cas, il peut aussi être fatal puisqu'il est la cause de 30.000 décès par an.

L'AVC de Pierre Palmade a-t-il été causé par la cocaïne ?

On peut ainsi imaginer que Pierre Palmade, qui était hospitalisé dans le service d'addictologie de l'hôpital Paul Brousse, a été pris en charge très rapidement. Il a d'ailleurs été transféré en unité de soins intensifs neurologiques au Kremlin-Bicêtre avec une surveillance stricte, sous monitoring de ses constantes et mise en place de traitements pour éviter une récidive.

L'accident vasculaire cérébral de l'humoriste pourrait être lié à ses addictions, notamment à la cocaïne. Puisque, outre l'hypertension, le diabète et le cholestérol élevé, la consommation régulière et intense de drogues fait partie des facteurs de risques. De plus, un sevrage n'empêche aucunement de faire une attaque cérébrale.

D'autres facteurs de risque indépendants augmentent la probabilité de faire un AVC. Et Pierre Palmade est très concerné par ceux-ci : il s'agit d'un homme, âgé de plus de 50 ans, avec une vie sans doute sédentaire. Le stress intense engendré par son accident et tous les événements dramatiques qui ont suivi est aussi une autre variable à prendre en compte.

