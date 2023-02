Normandie : près d'une tonne de cocaïne retrouvée échouée sur une plage

Alors que l'affaire Palmade a mis en lumière la banalisation de la consommation de cocaïne dans le pays, c'est un trafic ininterrompu qui se joue sur nos côtes. Dimanche 26 février 2023, près d'une tonne de drogue a été découverte sur une plage normande. C'est sur la côte ouest du Cotentin, plus précisément sur la plage de Réville, que ces sacs de cocaïne se sont échoués.

Un riverain de cette plage a alerté la gendarmerie, tôt dimanche matin, pour leur dire qu'il avait aperçu d'étranges sacs échoués sur le rivage alors que c'était marée basse. Aussitôt, c'est une quarantaine de sacs étanches qui ont été ramassés et immédiatement analysés par une équipe de la police scientifique venue en renfort, qui a confirmé que le contenu de ces paquets équipés de flotteurs ou de gilets de sauvetage était bien de la cocaïne.

Le parquet de Cherbourg parle de plusieurs centaines de kilos qui ont été escortés et stockés en lieu sûr, car cela représente tout de même une soixantaine de millions d'euros. C'est une prise exceptionnelle pour la région normande, mais cela reste un procédé répandu sur la route du trafic de drogue où la cocaïne part généralement des Antilles et arrive au port du Havre. Car évidemment, cette drogue n'est pas arrivée toute seule sur le rivage du Cotentin, mais a à coup sûr été jetée à la mer lors d'un contrôle inopiné d'un navire. Les courants et les grandes marées ont fait le reste.

