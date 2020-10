Pornographie : qu'est-ce que le porno féministe ?

publié le 11/10/2020 à 20:20

De "vrais corps", de "vrais orgasmes" : le porno féministe se veut une alternative éthique et réaliste à la pornographie traditionnelle où les physiques et les scènes sont standardisées. Un cinéma qui propose des "choses intéressantes" selon le sexothérapeute Alain Héril, qui n'hésite pas à le recommander à ses patients.

"Il y a des hommes qui aiment regarder des films pornographiques et qui son déçus parce que c'est toujours la même chose... explique-t-il dans le cinquième épisode des Français au Lit consacré au sujet. Notamment, tous ces hommes qui regardent des scènes lesbiennes, quand ils vont voir des films d'Erika Lust, ils vont voir des femmes qui ont de véritables orgasmes et en même temps des vrais corps".

La Suédoise Erika Lust est un des grands noms du porno féministe, aux côtés d'autres réalisatrices comme les Françaises Ovidie et Olympe de G. Leur cinéma pornographique est mis en scène de manière à paraître réaliste, loin des clichés.



"L’uniformisation me dérange le plus : les corps, les scénarios sexuels, quand tu vois tout le temps la même chose, cela devient une injonction à pratiquer ce sexe-là et cela manque d’imagination et de diversité", expliquait Olympe de G à RTL.fr en 2018. "C’est très important d’encourager d’autres points de vue (des femmes, des minorités sexuelles) pour qu’il y ait un maximum d’angles de vues sur ce qu’est le sexe".

À la différence du porno dit "mainstream" (courant, général), le porno féministe est payant car il est aussi "éthique". Qu'il s'agisse des salaires des acteurs et actrices, des conditions de tournage ou du respect du consentement, ce cinéma pornographique vise également à promouvoir des pratiques saines en coulisses... et à ne pas tomber dans les travers de l'industrie régulièrement dénoncés.