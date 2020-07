VIDÉO - Brigitte Lahaie dans un film porno féministe après 25 ans d'absence

publié le 03/07/2020 à 17:20

"J'ai hésité, parce que je savais que j'avais plus à y perdre qu'à y gagner." 25 ans après avoir tourné sa dernière scène érotique, en 1995, Brigitte Lahaie est à l'affiche du film Une dernière fois, disponible en ligne sur Canal+ jusqu'au 10 septembre.



La réalisatrice féministe de films pornographiques Olympe de G., connue aussi pour son podcast d'"audio porn" Voxxx, a approché Brigitte Lahaie pour jouer le premier rôle dans son nouveau film. Une actrice "à l'aise avec la nudité, avec l'idée de pornographie et d'érotisme, qui sait jouer, qui est comédienne", a-t-elle déclaré dans un entretien croisé avec les deux femmes accordé aux Inrockuptibles.



L'accord de l'actrice n'a pas été immédiat. "Aujourd'hui, ça marche très bien pour moi à la radio, et me remettre nue pour tourner des scènes érotiques, au regard de ce que j'avais été dans la splendeur de ma jeunesse, c'était risqué", explique-t-elle. Finalement convaincue par sa réalisatrice, elle dit aujourd'hui avoir eu "raison" de se lancer dans cette aventure. Dans le film, Brigitte Lahaie interprétera le rôle de Salomé, une femme qui, à 69 ans, décide de choisir un tout dernier homme avec lequel avoir une relation sexuelle.