Le porno est-il vraiment une industrie qui fait du mal aux femmes ? Erika Lust, réalisatrice de films X depuis plus de dix ans, répond que non, à condition qu'il soit fait de façon "éthique". Un cinéma porno éthique est possible s'il "représente des individus ayant des relations sexuelles et non des hommes 'faisant' du sexe à des femmes", explique Erika Lust, l'une des figures du mouvement féministe dans l'industrie du X, au site espagnol The Local.



Tout comme nous l'avait affirmé la réalisatrice de films X française Ovidie, Erika Lust voit le porno comme "un miroir de notre société". Cette dernière "néglige de manière flagrante l'autonomie et le plaisir des femmes", donne à voir une représentation des genres "obsolètes" et se caractérise par un "déséquilibre de pouvoir" entre les femmes et les hommes, détaille la réalisatrice avant de rappeler que le mouvement #MeToo a permis de pointer du doigt l'ensemble de ces dysfonctionnements et ce, "dans tous les domaines".

Face à cette culture "toxique" pour les femmes, Erika Lust plaide donc pour un "porno éthique" dans lequel les notions de consentement comme de respect ne sont pas négligées tandis que les personnages féminins montrées à l'écran sont loin d'être de simples objets sexuels et ne se réduisent pas à une seule représentation.

Un cinéma éthique devant et derrière la caméra

"Avec plus de femmes réalisatrices de films pornographiques, nous pouvons offrir plus de diversité et représenter toutes celles et tous ceux qui composent la société", précise la réalisatrice féministe.



"Les gens pourront se voir dans ces films, voir le sexe qu'ils ou elles expérimentent, s'inspirer, s'instruire et être réceptifs et réceptives à l'éventail des différentes sexualités existantes. Surtout, ils ou elles ne seront pas exposées à une seule version du sexe, de la sexualité et du genre".



Attention cependant, un porno éthique ne s'écrit pas seulement devant l'écran. Derrière les caméras aussi les enjeux sont considérables dans cette industrie largement dominée par les hommes. Salaires, conditions de travail, respect des pratiques et des uns et des autres... Une vision "éthique" du travail légitime dans tous les domaines et qu'Erika Lust met en pratique depuis une dizaine d'année dans les films qu'elle réalise ou produit.