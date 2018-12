publié le 31/12/2018 à 20:33

"Cessons de nous déconsidérer", a lancé Emmanuel Macron en appelant les Français à "faire mieux", lundi soir lors de ses vœux pour 2019.



Le président de la République a fait état des "bouleversement inédits" de connait le pays : un capitalisme "libéral et ultra-financier", et le "malaise dans la civilisation occidentale". "Faut-il pour autant s'en désespérer ? Je ne le crois pas", assure Emmanuel Macron.

"Cessons de nous déconsidérer ou de faire croire que la France serait un pays où les solidarités n'existent pas, où il faudrait dépenser toujours davantage", a-t-il déclaré. "Nous pouvons faire mieux et nous devons faire mieux", a affirmé le chef de l'Etat. " Il faut nous regarder tel que nous sommes et accepter en face les réalités", a asséné Emmanuel Macron.

Notre avenir dépend de notre capacité à nous aimer Emmanuel Macron





"Nous assurer que nos services publics restent présents partout où nous en avons besoin. Que les médecins s'installent où il en manque, dans certaines campagnes ou dans des villes ou des quartiers où il n'y en a plus. Qu'on puisse avoir le téléphone portable ou internet partout ou on vit et travaille. Et surtout qu'on puisse vivre en sécurité et tranquillité partout", a-t-il poursuivi, assurant qu'il y "veillerait personnellement".



"Nous dépensons pour le fonctionnement et en investissement pour notre sphère publique plus que la moitié de ce que nous produisons chaque année", a-t-il encore souligné.



"Nous vivons dans l'une des plus grandes économies du monde, nos infrastructures sont parmi les meilleures au monde, on ne paye pas ou presque la scolarité de nos enfants, on se soigne à un coût parmi les plus faibles des pays développés pour avoir accès à des médecins d'excellence", a énuméré le chef de l'Etat.



En conclusion de ses vœux, Emmanuel Macron s'est voulu rassembleur, en prophétisant que "notre avenir dépend de notre capacité à nous aimer et a aimer notre patrie".