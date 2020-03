publié le 04/03/2020 à 04:44

Mardi 3 mars, un homme de 63 ans a été interpellé puis mis en examen pour tentative d’assassinat. En cause : un accident de la route "suspect", survenu le 14 février dernier à Pons (Charente-Maritime) où sa compagne âgée de 46 ans et le fils de 8 ans de celle-ci avaient brûlé vifs. Après avoir percuté un poteau, le véhicule s’était embrasé, piégeant les deux victimes qui sont toujours hospitalisées. Le pronostic vital de la femme est toujours engagé et son fils est brûlé au 3e degré sur 90 % de son corps.

D’après les informations de Ouest-France, le terrible accident serait en réalité une tentative d’homicide. La famille des victimes aurait rapporté que "le sexagénaire se trouvait au volant lors de l’accident. Il aurait pu imbiber une couverture d’essence et y mettre le feu, ainsi que porter des coups à sa compagne." Du côté de la défense, le suspect n’a pas souhaité faire de commentaire par la voix de son avocat.

L'accident serait intervenu dans un contexte de séparation conjugale. Sur Facebook, la fille de la quadragénaire a estimé qu’il s’agissait d’une "tentative de féminicide". Pour aider sa mère et son frère, elle a lancé une cagnotte en ligne pour permettre à son "père biologique d’être à leurs côtés, de prendre en charge la rééducation, les soins intensifs (...)". 6.000 euros de dons avaient déjà été récoltés mardi.

Tentative de #féminicide, aidez-moi à sauver ma mère et mon frère https://t.co/WiV8y7x7R5 pic.twitter.com/cihvujO9hZ — Virginie cilia (@CiliaVirginie) March 1, 2020