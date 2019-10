Le 3919 est le numéro d'appel d'urgence destiné aux femmes victimes de violences conjugales et à leurs proches.

publié le 03/10/2019 à 07:01

"On a jamais vu un tel impact." Françoise Brié est la directrice de Solidarités Femmes, l'association qui répond aux appels du 3919, le numéro officiel d'écoute des femmes victimes de violences. Et depuis le début du Grenelle des violences conjugales, le 3 septembre dernier, les équipes de l'association reçoivent toujours au moins "le double d'appels comparé à la même période l'année dernière", explique-t-elle à RTL.fr.

"Après la première semaine qui a été très chargée, ça a continué toutes les semaines, jusqu'à maintenant", précise-t-elle. La semaine passée par exemple, ce sont 16.292 appels aux 3919 qui ont été enregistrés, contre 5.081 à la même période, l'année dernière.

De la date d'ouverture du Grenelle choisie spécifiquement pour médiatiser le 3919 aux vidéos publiées sur les réseaux sociaux, Françoise Brié remarque un véritable effet de la mobilisation autour du numéro d'écoute. "On s'attendait à un gros pic d'appels la semaine du 3 septembre, mais on s'attendait moins à un nombre d'appels à cette hauteur là, sur une durée aussi étendue", poursuit-elle.

5 personnes recrutées depuis le début du Grenelle

Si bien que l'association a recruté cinq personnes depuis le début du Grenelle. "Pour l'instant, on arrive à faire face aux appels, explique-t-elle à RTL.fr. On va voir comment vont se dérouler les prochaines semaines !" Le Grenelle termine le 25 novembre, date de la journée mondiale contre les violences faites aux femmes. "On sait qu'on va avoir beaucoup d'appels autour de cette période", conclut-elle.

Le 3919, numéro d'écoute anonyme, est actuellement disponible en journée, de 9h à 22h du lundi au vendredi et de 9h à 18h le samedi, le dimanche et les jours fériés. Marlène Schiappa a annoncé qu'elle souhaitait le rendre accessible 24 heures sur 24.